Redacción Andalucía Sevilla, 11 AGO 2026 - 10:22h.

El corte ha afectado a tres líneas de cercanías de Sevilla y la media distancia Sevilla-Cádiz y Sevilla-Málaga en ancho convencional

La avería ha provocado retrasos de hasta una hora y media en algunos trenes de media distancia entre la capital hispalense y Cádiz

Compartir







La jornada de este martes 11 de agosto ha comenzado con nuevos problemas en la red ferroviaria que han provocado importantes retrasos en la línea que une Sevilla con Cádiz y Málaga.

El descarrilamiento de una maquinaria de mantenimiento ha obligado a suspender la circulación en el tramo comprendido entre las estaciones de Sevilla-Santa Justa y La Salud, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

PUEDE INTERESARTE Los mapas interactivos y los consejos de la DGT que pueden salvarte la vida: las carreteras cortadas por los incendios y cómo reaccionar

El incidente, ocurrido pasadas las 5:30 horas, ha dejado interrumpidas las líneas C1, C4 y C5 del núcleo de cercanías de Sevilla y a trenes de media distancia Sevilla-Cádiz y Sevilla-Málaga del ancho convencional.

PUEDE INTERESARTE Muere apuñalada una mujer en Marbella y detienen a un hombre de 59 años como presunto autor

El operador ADIF ha indicado en un comunicado través de sus redes sociales que el descarrilamiento se ha producido debido a “la salida del eje de la maquinaria que realizaba labores de conservación en la vía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La entidad que gestiona la infraestructura ferroviaria ha indicado que los operarios están trabajando para restablecer la circulación a la mayor brevedad posible.

Más de una hora y media de retraso

La incidencia afecta a numeroso viajeros que, en algunos casos, acumulan retrasos de más de una hora.

Concretamente, en las llegadas a la capital hispalense ha sufrido un importante retraso el tren MD 13001 con origen Cádiz ya que tenía su salida programada a las 7:28 horas y lo ha hecho 68 minutos más tarde, a las 8:36 horas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En cuanto a las salidas desde Sevilla-Santa Justa, el tren de media distancia MD 13030 con destino Cádiz sufre 98 minutos de retraso.

Por otro lado, los trenes de media distancia MD 13001 y MD 35001 con salida Sevilla-Santa Justa y destino a la estación Córdoba-Julio Anguita han acumulado retrasos de 26 minutos.

Por el momento, Renfe no ha detallado si se habilitarán servicios alternativos por carretera para mitigar la incidencia, aunque fuentes del sector ferroviario apuntan a que la incidencia podría prolongarse durante varias horas, dada la complejidad de las maniobras necesarias para retirar el vehículo siniestrado y revisar el estado de la infraestructura.