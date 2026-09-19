La convocatoria tendrá lugar a las 12:00 horas en la Puerta del Sol

Así es el campamento que acoge a 1.700 migrantes en Ceuta: cómo ha funcionado la entrada y cuál es su objetivo

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MadridEl movimiento antirracista en Madrid --en el que se encuentran SOS Racismo, el Sindicato de Manteros, Gitanas Feministas o la Comisión Antirracista del 8M, entre otros-- ha convocado una concentración este sábado 19 de septiembre en Madrid contra la "represión" de los migrantes en Ceuta.

La convocatoria tendrá lugar a las 12:00 horas en la Puerta del Sol, bajo el lema 'Ni instrumentalización, ni represión. Basta de violencia racista y colonial', con el objetivo de "visibilizar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Ceuta".

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Denuncian la externalización de las fronteras europeas

El encuentro ha sido convocado por la Articulación Antirracista de Madrid, una red de colectivas y organizaciones migrantes y antirracistas que impulsa acciones desde el antirracismo político, en alianza con otros movimientos sociales y en coordinación con organizaciones ceutíes y organizaciones que han estado documentando lo sucedido en Ceuta.

Las convocantes exigen la apertura de una investigación internacional "independiente e imparcial" sobre "todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ceuta y Melilla por parte española y marroquí". En Madrid, la concentración incluirá un espacio de memoria para los más de cien fallecidos y por las víctimas de la "violencia racista y colonial", especialmente por los menores y el colectivo LGTBIQ+.

El movimiento antirracista en Madrid subraya que lo sucedido el 30 de julio, con la entrada de miles de migrantes a Ceuta de forma irregular, "no es un hecho aislado", sino "otro episodio de una frontera atravesada históricamente por la violencia, el racismo y la excepcionalidad". En esta línea, menciona las muertes en la frontera de Ceuta en 2005, las 15 en el Tarajal en 2014, las "devoluciones en caliente" y las devoluciones de menores de 2021.

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Igualmente, denuncian la externalización de las fronteras europeas, mediante la cual defienden que "España y la Unión Europea financian, equipan y entrenan desde hace años a fuerzas de seguridad en Marruecos, Mauritania, Senegal y Malí, y Túnez y Libia, a través de la entrega de cientos de vehículos, drones y embarcaciones, con el objetivo de impedir la llegada de personas migrantes al territorio europeo".

También critican la historia colonial del Estado español y declaran que "las personas que migran no son la crisis, la crisis es política, y deriva de un régimen de fronteras que determina qué vidas importan, quién puede desplazarse de manera segura y quien debe arriesgar su vida para hacerlo". "Las instituciones europeas e internacionales deben exigir responsabilidades a España, Marruecos y la Unión Europea" declaran.

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Del mismo modo, reclaman el cese de la "instrumentalización" de una crisis política que señalan que tiene su origen en la gestión de la frontera. "Se ha convertido en un dispositivo de muerte y vulneración de derechos, así como el fin de la represión contra las personas migrantes, organizaciones, personas voluntarias, periodistas y población local solidaria", aseguran.

Finalmente, llaman a depurar responsabilidades a los gobiernos de España y Marruecos y a la Unión Europea, ante una situación que "debe abordarse como una crisis política y de protección y no como una crisis migratoria".