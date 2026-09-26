Redacción Andalucía Agencia EFE 26 SEP 2026 - 18:11h.

La agresión en la cara se produjo el 12 de abril del 2023 de forma "rápida, violenta y sorpresiva", quedando la víctima inconsciente

Según la Fiscalía, el ataque ocurrió sin provocación ni golpes previos del afectado, que tenía incluso las manos en los bolsillos

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MálagaUn boxeador que golpeó a un hombre en un bar de Málaga se enfrenta a cuatro años de cárcel, según la petición de la Fiscalía, ya que la víctima acabó muriendo tres días después.

En el escrito de acusación, al que ha accedido EFE, se detalla que el acusado usó fuerza desmedida teniendo en cuenta la "condición física y la juventud" del agresor respecto al agredido, que además estaba bajo los efectos del alcohol.

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El procesado será juzgado por un jurado popular y está acusado de un delito de lesiones en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave. Aparte, podrían imponerle multa de tres meses con 20 euros diarios.

Los hechos se remontan a la tarde del 12 de abril de 2023 cuando el acusado estaba con unos amigos y tras iniciar conversación con otros varones, todos jugaron al billar juntos.

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Sin provocación ni agresión previa, atacó de forma "sorprevisa"

Por motivos que se desconocen, precisa el fiscal, el acusado los atacó a los dos desconocidos en la cara de forma "rápida, violenta y sorpresiva", lo que provocó que ambos cayeran desplomados al suelo y quedaran inconscientes.

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El ministerio público precisa que el acusado era un "experto boxeador y actuó como tal", sin haber sido agredido por las víctimas ni constar provocación previa alguna. Subraya que incluso el fallecido tenía las manos en los bolsillos cuando recibió el golpe.

Tras la agresión, el acusado y sus amigos se fueron del lugar. Una de las víctimas recuperó la consciencia poco después y abandonó el local conmocionado por lo que un amigo tuvo que avisar a su hijo.

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En cambio, el fallecido permaneció inconsciente varios minutos más, por lo que fue atendido por el personal del establecimiento, que dio aviso a la Policía. Cuando llegaron los agentes, ya había recuperado la consciencia.

El acusado se cambió de aspecto para no ser reconocido

La víctima fue trasladada al hospital, que abandonó voluntariamente un día mas tarde. Sin embargo, horas después acudió de nuevo. Dado de alta, en la madrugada del 13 al 14 fue hallado cuando regresaba al centro sanitario.

Ingresado en la unidad de pacientes críticos, al día siguiente perdió la vida por las lesiones sufridas en la pasada agresión del bar. El fiscal recuerda en su escrito que el acusado, conocedor del desenlace de la historia, trató de ocultarse.

Para ello, cambió su aspecto físico para no ser reconocido por las autoridades y evitar que se le atribuyeran las posibles responsabilidades penales posteriores por la muerte del varón.