España ganó a Inglaterra pero la prensa internacional se fijó en las jugadas de Lamine Yamal

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Lamine Yamal promueve su candidatura al Balón de Oro con un argumento más firme que los números: "Hay pocos jugadores que provoquen tantas emociones al verlos jugar como yo". Para el joven de Rocafonda, Messi y Neymar fueron fuente de inspiración de la misma manera que lo es ahora él para los niños.

Yamal afronta los grandes escenarios con gran seguridad y confianza. En Wembley, el delantero azulgrana marcó pero, sobre todo, transmitió por momentos esa sensación de estar en trance y convertir todo lo que pasa por su cabeza en recortes, tacones y ruletas.

"No podías apartar los ojos de Lamine", dice 'The Guardian'

España ganó a Inglaterra, pero la prensa internacional se fijó en Lamine Yamal. "No podías apartar los ojos de Lamine mientras los cambios ofensivos de Luis de la Fuente daban resultado", escribió 'The Guardian'. "Se deshizo de Guéhi, se quedó completamente solo y consiguió que la definición ante James Trafford pareciera fácil", añadió.

'The Guardian' se centró en la belleza del juego: "Torres volvió a fallar un uno contra uno en el minuto 28, mientras Trafford se hacía grande y Dani Olmo disparaba ligeramente desviado después de un exquisito tacón de Lamine Yamal".

Así, incidió en que España se retroalimenta a través de Lamine y viceversa: "España brillaba con amenaza. Eran los movimientos, la velocidad de esos movimientos y, además, la deslumbrante seguridad con el balón. Tenían tantas opciones en posesión que por momentos parecía que jugaban con más hombres sobre el campo".

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El medio destacó la sensación de frustración e impotencia que provoca el juego de España cuando se hace con el balón: "Durante un tiempo aquello fue la suma de todos los temores, uno de esos partidos en los que enfrentarse a este equipo es como intentar jugar al fútbol contra el agua".

Así reaccionó la prensa internacional

'L'Équipe' también subrayó su impacto desde el inicio en uno de los apartados de su crónica "Lamine Yamal, decisivo desde el inicio". Y recogió después la valoración de Luis de la Fuente: "Lamine Yamal estuvo excepcional contra Inglaterra".

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'The National' recuerda que Lamine sigue siendo extraordinario aunque se hayan normalizado sus actuaciones: "Lo que Lamine ha conseguido a una edad tan joven, el tipo de jugador que es, es ridículo. Ahora mismo está en otro nivel. Es una locura".

'The Independent' resaltó que en la narrativa del Balón de Oro al plantear el duelo entre Kane y Lamine en Wembley, un enfrentamiento entre "el goleador implacable contra el prodigio fascinante".