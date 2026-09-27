Hasta nueve víctimas identificadas habrían realizado diversas transferencias a la investigada entre los años 2022 y 2024

El dinero que recibía la arrestada no lo invertía, si no que lo usaba para pagar a otros perjudicados y para sus gastos propios

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ValenciaUna mujer fue detenida por la Policía Nacional en el municipio de Torrente (Valencia) por estafar más de 1,3 millones de euros a sus amistades a quienes prometía falsas inversiones en bolsa.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado este 27 de septiembre, la arrestada de 51 años está acusada también de falsificación documental y usurpación de estado civil.

Agentes especializados en ciberdelincuencia iniciaron la investigación tras saber que un hombre había sido estafado, tras pagarle a una amiga mediante transferencias un total de 875.000 euros a una cuenta bancaria de Bélgica.

Después de las solicitudes de devolución de lo supuestamente invertido, además de los beneficios que pensaba que había generado, la sospechosa eludía esas peticiones con excusas y evasivas constantes.

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No destinaba el dinero a inversiones y tenía un elevado nivel de vida

Las pesquisas de los investigadores permitieron localizar a más perjudicados, hasta nueve en total. Pudieron comprobar que el dinero que enviaban a la mujer no lo destinaba a inversiones, como afirmaba ella.

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Lo usaba, en cambio, para abonar cantidades a otras víctimas cuando le reclamaban lo pagado o para sus propios gastos, pues la acusada llevaba un sospechoso elevado nivel de vida.

Esta se mostraba incluso en redes sociales acompañada de empresarios de reconocido prestigio y personas socialmente conocidas, ha detallado la Jefatura Superior de Policía.

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Los agentes averiguaron que las víctimas habrían realizado diversas transferencias a la investigada entre los años 2022 y 2024, en concepto de inversiones en bolsa.

Datos de un conocido CEO de empresa multinacional

La sospechosa incluso dio de alta una cuenta de correo electrónico con los datos de un conocido CEO de una empresa multinacional española y mantenía conversaciones con las víctimas para supuestamente colaborar juntos en inversiones de alto nivel en Estados Unidos.

También falsificó sellos de entrada de la Agencia Valenciana Tributaria, simulando la firma de uno de los perjudicados, a fin de aportar el documento a la entidad bancaria belga para evitar el bloqueo de la cuenta por no poder acreditar la procedencia de las grandes cantidades de dinero.

Por todo ello, los agentes detuvieron a esta mujer, que ha sido puesta en libertad una vez oída en declaración y tras ser advertida de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuese requerida.

El "Esquema Ponzi" que usó la arrestada

En la modalidad de estafa empleada por la detenida y conocida como "Esquema Ponzi", se promociona ante las víctimas una sofisticada inversión de elevada rentabilidad que tiene bajo o nulo riesgo.

Entonces, el estafador emplea parte del dinero de unas víctimas para entregárselo a otras, cuando estas le reclaman los supuestos beneficios obtenidos de su inversión.

La Policía Nacional ha destacado que este sistema es insostenible a largo plazo, en el momento en el que dejan de entrar nuevos inversores. Así, la estructura colapsa, ha remarcado.