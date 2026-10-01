Maitena Berrueco 01 OCT 2026 - 14:14h.

Compraron las entradas en la taquilla del Museo Guggenheim, sobre las 12.30 horas de este miércoles 30

La pareja de madrileño y gallega ha recibido como obsequio un viaje a Venecia (Italia)

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BilbaoAixa López y Rodrigo Serna entraban este miércoles a mediodía al Museo Guggenheim Bilbao para recorrer sus galerías y disfrutar de las colecciones que se exponen en las entrañas de un edificio, que ambos ya conocían, porque lo habían visitado con anterioridad.

Esta vez, la pareja percibió algo distinto en el ambiente, “hubo algún movimiento raro” que les hizo permanecer alerta, pero sin llegar a imaginar lo que se les venía encima.

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Al acceder al atrio, una comitiva liderada por la mismísima directora del museo, Miren Arzalluz, les esperaba para darles la bienvenida, a ellos, pero ¿Porqué? La respuesta es que se acababan de convertir en los visitantes 30 millones del Museo Guggenheim Bilbao, a escasas tres semanas de cumplirse 29 años de la apertura de sus puertas el 19 de octubre de 1997. Él, tatuador de profesión y ella, bióloga habían adquirido las entradas en la taquilla sobre las 12.30 horas.

"Surrealista"

Casi sin tiempo para procesar lo que ocurría y con una nube de cámaras, fotógrafos y periodistas a su alrededor, la pareja perdía el anonimato en cuestión de segundos y pasaba a convertirse en protagonista de un momento que difícilmente olvidarán: “Ha sido surrealista”.

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Así, al más puro estilo de los concursos televisivos de hace unas décadas, el madrileño y la gallega recibían un cheque XXL que les reconocía como los visitantes 30 millones, pero además, el Museo para celebrar tan simbólica cifra les ha hecho obsequio de un viaje y una estancia de tres noches en Venecia, ciudad en la que se halla el museo Peggy Guggenheim Collection, gracias a la colaboración de la agencia Santander Viajes.

Hace casi una década, una pareja gallega fue la visitante 20 millones y recibieron como obsequio un viaje a Nueva York, el mismo destino que compartieron cinco años después, dos catalanes, cuando en diciembre de 2022, el museo alcanzó la cifra de los 25 millones de visitantes, precisamente el año en el que cumplía 25 años.

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Hace solo unas semanas, el Museo Guggenheim Bilbao desvelaba que había recibido un total de 488.971 visitantes, entre los meses de junio y agosto, 10.656 más que el verano pasado, en lo que supone la segunda mejor cifra de su historia.

Por meses, 116.064 visitantes disfrutaron de las exposiciones del museo en junio, 163.426 lo hicieron en julio, mientras que en agosto se recibieron 209.481 visitantes, 14.527 más que el año pasado. El día de mayor afluencia fue el 10 de agosto, el lunes correspondiente a la semana del eclipse total, con un total de 9.097 visitantes a lo largo de toda la jornada.

Un año más, ha predominado el público internacional, el 81% del total procedía de fuera de España, la mayoría llegados desde Francia, seguido de Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda y Estados Unidos. Dentro del público estatal, destaca el índice de vascos, catalanes y madrileños.