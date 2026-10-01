Lofith Composites probará en órbita sus materiales termoplásticos integrados en los paneles de un satélite

La empresa valenciana utilizará sensores para analizar cómo responden sus materiales ante las condiciones extremas del espacio

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ValenciaLofith Composites, una empresa valenciana con sede en Paterna, da un nuevo paso en su apuesta por la tecnología espacial. Sus materiales compuestos termoplásticos viajarán al espacio integrados en los paneles de un satélite que tiene previsto despegar la noche de este 1 de octubre a bordo de una misión de SpaceX. El objetivo es comprobar directamente en órbita cómo se comporta esta tecnología ante las condiciones del entorno espacial, algo que supone un hito para la compañía. "Es la primera vez que vamos a embarcar unos materiales en el espacio, concretamente en las caras externas de un satélite", explica Amador García Sancho, CEO de Lofith Composites.

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Un laboratorio en órbita para probar nuevos materiales

La misión permitirá a la compañía recopilar información sobre el comportamiento de sus materiales gracias a unos sensores incorporados en los propios paneles del satélite. Los dispositivos enviarán datos semanalmente durante la exposición de los materiales al entorno espacial, proporcionando información que no puede obtenerse únicamente mediante ensayos en tierra. "El satélite orbitará dos años durante los que mediremos cómo se deforman los materiales y cómo blindan la radiación. Esperamos que durante esos dos años no haya muchos cambios en los materiales, ese sería un buen resultado", comenta Amador. El proyecto cuenta con el respaldo de ESA Technology Broker Spain y ha implicado la colaboración de distintas entidades del sector aeroespacial.

Antes de llegar al satélite, la tecnología de Lofith tuvo que superar diferentes pruebas diseñadas para reproducir algunas de las condiciones que encontrará durante su misión. Los materiales fueron sometidos a ensayos de emisión de sustancias en vacío y a pruebas de exposición a oxígeno atómico en las instalaciones de ESTEC, el centro técnico de la Agencia Espacial Europea en Países Bajos. Una vez instalados en el satélite, los paneles también tuvieron que superar pruebas de vibración para comprobar su resistencia durante el lanzamiento. El CEO de Lofith explica así la importancia del día de hoy: "Llegar hasta aquí es un camino largo, estás viendo la meta y hoy significa por fin cruzar la meta".

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Una tecnología nacida en Paterna

El proyecto representa un paso importante para una compañía todavía joven. Lofith Composites nació en 2023 como una spin-off vinculada al Instituto Tecnológico del Plástico, Aimplas, después de más de cinco años de investigación. La empresa comenzó su actividad en septiembre de 2024 y apenas dos años después de poner en marcha sus operaciones lleva su tecnología hasta el espacio.

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La tecnología desarrollada por la compañía combina fibras de carbono o vidrio con matrices termoplásticas para crear materiales con diferentes propiedades según el uso que se les quiera dar. Uno de sus principales atractivos es que estos materiales buscan combinar ligereza y reciclabilidad, dos características de especial interés para sectores como el aeroespacial. Sus posibles aplicaciones también incluyen componentes para automóviles, carcasas de baterías y depósitos de hidrógeno. "Son materiales altamente resistentes, ligeros y sostenibles, algunos se hacen a demanda ajustando la formulación y luego los producimos. Pueden llegar a ser un 40% mas resistentes que el alumnio", comenta García Sancho.

El espacio como banco de pruebas

La llegada de estos materiales a órbita se suma a otros proyectos de Lofith relacionados con la Agencia Espacial Europea. La compañía participa también en Disappear, una iniciativa centrada en el desarrollo de materiales destinados a aligerar estructuras espaciales y estudiar su comportamiento durante la reentrada en la atmósfera. El proyecto pretende investigar soluciones que reduzcan el impacto de los materiales cuando las estructuras espaciales terminan su vida útil y regresan a la Tierra.

La empresa valenciana ha reforzado además su capacidad de crecimiento después de cerrar en diciembre de 2025 una ronda de financiación de 540.000 euros. Los fondos están destinados a poner en marcha una línea de fabricación propia y aumentar su capacidad productiva. La operación estuvo encabezada por Redit Ventures y contó con el respaldo de tres compañías industriales españolas.

La tecnología española mira cada vez más hacia el espacio

El lanzamiento sitúa a una compañía surgida del ecosistema valenciano de innovación dentro de una actividad espacial cada vez más vinculada al desarrollo de nuevos materiales. La prueba permitirá comprobar en condiciones reales si los composites termoplásticos de Lofith mantienen las prestaciones esperadas fuera de la Tierra. Los datos obtenidos durante la misión servirán para seguir evaluando posibles aplicaciones de esta tecnología en futuras estructuras y componentes espaciales.

El interés por estas tecnologías coincide además con varios proyectos espaciales que han protagonizado la actualidad reciente. SpaceX realizó el 28 de septiembre el primer vuelo orbital de Starship, durante el que también desplegó 26 satélites Starlink, según informó Informativos Telecinco. Días antes, el medio también mostró las posibilidades de combinar imágenes de satélite, tecnología militar e inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de información desde el espacio.