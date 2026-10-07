Manuel Pimentel Málaga, 07 OCT 2026 - 07:31h.

Los usuarios podrán alquilar de forma compartida un coche eléctrico para poder desplazarse entre municipios cuando el autobús no encaje con sus horarios

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La dificultad para desplazrse en una localidad pequeña no siempre depende de los kilómetros a recorrer, sino de la falta de alternativas cuando los horarios de los autobuses no encajan con las necesidades de los vecinos: una cita en el centro de salud del pueblo de al lado, un trámite administrativo o acudir a una oficina bancaria a primera hora de la mañana.

Si esto lo unimos a la necesidad de fomentar el uso de transportes sostenibles, la búsqueda de soluciones continúan ganando terreno en los municipios andaluces. El Ayuntamiento de Tolox ha puesto de nuevo en funcionamiento su servicio de Carsharing Rural, una iniciativa pionera basada en el alquiler compartido de un vehículo 100 % eléctrico.

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El servicio tiene como finalidad mejorar la conectividad y la movilidad en el entorno rural, ofreciendo una alternativa complementaria al transporte público convencional para aquellos desplazamientos que, por horarios, disponibilidad o características del trayecto, no pueden realizarse mediante transporte colectivo.

Flexibilidad y respuesta a las necesidades diarias

Gracias al Carsharing Rural, los vecinos podrán realizar desplazamientos de una forma más flexible y eficiente hacia municipios cercanos facilitando así la movilidad diaria sin necesidad de depender de un vehículo particular.

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El coche eléctrico ya está listo ya disposición para su uso en un aparcamiento ubicado junto a la parada de autobús del municipio de Torrox. Para ayudar a los vecinos a entender cómo funciona el sistema, el Ayuntamiento a publicado en sus redes un vídeo explicativo sobre el funcionamiento del servicio para los nuevos usuarios.

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Reservas desde una app móvil

Para poder hacer uso del coche eléctrico de Torrox, los usuarios tendrán que registrarse y acceder a la app correspondiente, desde la cual podrán realizar las reserva de uso.

El Ayuntamiento recuerda que, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del servicio y favorecer su disponibilidad para todos los usuarios, es importante comprobar en primer lugar que el vehículo se encuentra desconectado del punto de carga antes de iniciar el trayecto.

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Una vez finalizado su uso, los usuarios deberán volver a conectar el enchufe para que el coche esté cargado para los siguientes usuarios. Además, se pide no pulsar la opción "Finalizar reserva" hasta que el uso haya concluido por completo, ya que esa acción cierra la sesión activa.

Asimismo, el Ayuntamiento ha resaltado la importancia de realizar un uso responsable, cívico y adecuado del vehículo compartido, respetando las normas de utilización, el estado del vehículo y los tiempos de reserva, a fin de ontribuyendo entre todos al buen funcionamiento y sostenibilidad de este servicio público.

La iniciativa ha sido bien recibida por los vecinos, si bien algunos se han mostrado algo reacios: "Me parece buena idea pero los que no conducimos, seguimos dependiendo del bús o de alguien que nos pueda llevar en coche", afirma una torroxeña.