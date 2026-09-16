Iván Sevilla 16 SEP 2026 - 16:28h.

El ensayo del funcionamiento de los dispositivos acústicos será a las 19 horas del jueves 17 de septiembre

"Es una prueba de sonido, no es una alerta real ni un simulacro", ha matizado el Ayuntamiento de Cádiz a los vecinos

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CádizCádiz va a vivir este 17 de septiembre una prueba de sus primeras sirenas que "darán aviso a la población" ante el riesgo de que se produzca un tsunami que afecte a la ciudad del litoral andaluz.

Después de que se instalasen las señales que informan de rutas de evacuación seguras para los vecinos en caso de que ocurriese tal fenómeno costero, llega este ensayo que "no es un simulacro" como el que sí se hizo en 2025.

El Ayuntamiento de Cádiz lo ha querido dejar muy claro en sus redes sociales, matizando que "no es una alerta real" sino simplemente una "prueba de sonido" para comprobar que los dispositivos acústicos funcionan bien.

A las 19 horas, por tanto, los residentes y turistas que estén por el término municipal podrán escuchar las sirenas. "No es necesario realizar ninguna acción", ha reiterado el consistorio, avisando a los ciudadanos.

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Una de las sirenas que financió la UNESCO se colocó en el edificio del CENTI, situado junto al Gran Teatro Falla en la calle Benito Pérez Galdós, dada su altura y ubicación en el centro histórico de la ciudad.

Tras el ensayo, podrían compararse cinco o seis más

Las otras dos igualmente instaladas gracias al protocolo de actuación que se elaboró para los posibles maremotos en la capital están en el estadio Nuevo Mirandilla y un inmueble de la Junta de Andalucía en la plaza Asdrúbal.

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El alcalde Bruno García ya adelantó que estaban "en proceso de comprar otras cinco o seis" alarmas más que previsiblemente se pondrían en otras ubicaciones "para que haya una cobertura total" en la alerta a la población.

"Dependerá del alcance que comprobemos que tienen las ya colocadas, en las pruebas de sonido que hagamos", condicionó el regidor al hablar del ensayo de este 17 de septiembre en una rueda de prensa hace unos días.