Manuel Pimentel Málaga, 20 OCT 2026 - 14:24h.

El fallo judicial anuló parte de la ordenzanda de Movilidad al considerar discriminatorio no multar a los vehículos empadronados en Málaga y sí a los de fuera de la ciudad

Desde que entró en vigor se han incoado 49.652 expedientes y se han cobrado 13.600 multas por unos 1,38 millones de euros que ahora serán devueltos

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La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga se encuentra en suspenso, al menos de momento. El Ayuntamiento va a devolver de oficio todas las multas cobradas hasta ahora por el incumplimientos de la ordenanza municipal de movilidad, según ha anunciado.

El importe estimado a reingresar es de 1,38 millones de euros procedentes de 13.600 sanciones que ya se han cobrado. Además, se van a anular todos los expedientes incoados que se encuentran tramitación, así como las sanciones pendientes de cobro.

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Estas medidas serán efectivas una vez haya adquirido firmeza una sentencia del TSJA que declaraba la nulidad de una parte de la Ordenanza de Movilidad de Málaga en relación a la Zona de Bajas Emisiones en esta ciudad de Andalucía.

"Absoluta discriminación"

La sentencia, dictada el pasado mes de junio de 2026 y consultada por esta redacción, dejó sin efecto los cinco artículos del Título II de dicha ordenanza municipal de noviembre de 2024, que regulaban las restricciones de acceso, circulación y el régimen sancionador de la ZBE en Málaga.

El alto tribunal andaluz considera que la normativa muncipal incurría en una "absoluta discriminación" al permitir que los vehículos domiciliados en Málaga capital pudeiran circular libremente o con menos restricciones, mientras que sancionaba a los conductores con vehículos no empadronados en la ciudad, y con las mismas etiquetas medioambientales.

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La sentencia, aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que todavía noe s firme, aunque el Ayuntamiento ha afirmado que la voluntad del equipo de gobierno es no recurrir el fallo.

Devolución automática

A partir de entonces, el organismo encargado de la recaudación de tributos del Ayuntamiento de Málaga, Gestrisam, se encargará de devolver el dinero de las multas a los ciudadanos sancionados de oficio, es decir, sin que éstos tengan que proceder a ningún trámite o reclamación.

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Eso sí, para poder cobrar el dinero deberán comunicar a la administración local el número IBAN de la cuenta bancaria en la que quieren que se les realice el ingreso del importe. Esto se podrá hacer a través del apartado de Devolución de Tributos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga, o bien rellenando un formulario de presencialmente en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Málaga (OMAC) y en las oficinas de Gestrisam mediante cita previa.

En cuanto a los expedientes sancionadores en curso, éstos quedarán automáticamente anulados, sin neceisdad de plantear ningun escrito de recurso.

ZBE de Málaga, en el limbo

La ordenanza de Movilidad Sostenible de Málaga entró en vigor el 30 de noviembre de 2024. Durante el primer año de vigencia de la norma podían circular por el perímetro de la ZBE todos los vehículos, residentes y no residentes, con y sin etiqueta medioambiental.

El 30 de noviembre de 2025, comenzó la restricción para aquellos vehículos sin etiqueta medioambiental y no domiciliados en Málaga capital antes de la entrada en vigor de la ordenanza en 2024.

Desde entonces, se han incoado 49.652 expedientes sancionadores por el incumplimiento del a norma, de los cuales el Ayuntamiento solo llegó a cobrar un cuarto de ellas, 13.600, lo que supone un total de 1,38 millones de euros que ahora serán reintegrados.