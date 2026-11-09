Manuel Pimentel Córdoba, 09 NOV 2026 - 11:40h.

El 1 de octubre entró en vigor la norma de la DGT que prohíbe que los semáforos tengan ámbar para coches y verde para peatones a la vez

Esta situación se daba hasta ahora en 180 de los 233 cruces con semáforos de Córdoba y la medida obliga al consistorio a cambiarlos.

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El Ayuntamiento de Córdoba tiene trabajo por delante con la adaptación de los semáforos de la ciudad. La razón no es otra que la entrada en vigor de las nuevas normas de tráfico el pasado 1 de octubre.

La normativa deja claro que el ámbar intermitente que permite pasar a los vehículos ya no puede coincidir con el verde de los peatones, algo que puede inducir a confusiones, especialmente cuando el vehículo estaba realizando un giro y el peatón comenzaba a cruzar.

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Según el apartado 4.2 del anexo I de la nueva ley, "como norma general, en los pasos para peatones con semáforo reservado para peatones, la luz amarilla intermitente para vehículos no podrá coincidir con la luz verde no intermitente para peatones". Es decir, el peatón debe tener su turno para cruzar exclusivamente y el coche el suyo, sin solaparse.

180 semáforos a cambiar

Esta situación se daba hasta ahora en 180 de los 233 cruces con semáforos de Córdoba y la medida obliga al consistorio a cambiarlos.

Fuentes del gobierno municipal explican. 'Cordópolis` que actualmente se encuentran "en proceso de cambio de las indicaciones semafóricas". De esos trabajos se encarga la empresa de mantenimiento de semáforos 'Acisa.'

Pero todavía en la ciudad no se está cumpliendo la nueva norma de la DGT, ya que según señala el Ayuntamiento, las labores se están haciendo "de forma paulatina". De momento quedan por modificar un buen número de esos 180 cruces que hay repartidos por toda la ciudad.

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Evitar atropellos y sustos

La medida forma parte del Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y tiene como objetivo reforzar la protección de los usuarios vulnerables de la vía. La nueva regulación establece que, como norma general, en los pasos para peatones regulados mediante semáforos, el ámbar intermitente para los vehículos no podrá coincidir con el verde no intermitente de los peatones.

Hasta ahora, un peatón podía cruzar porque tenía el semáforo del paso de cebra en verde a la vez que los vehículos tenían un ámbar intermitente que les permitía seguir con precaución.

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Esa coincidencia generaba un riesgo que se trata ahora de eliminar por completo para que no se produzcan atropellos ni otras situaciones de inseguridad vial.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Córdoba no ha facilitado cuántos semáforos se han cambiado para cumplir con la medida, ni cuándo estará todo listo, aunque se contemplan excepciones -o retrasos- que estén técnicamente justificadas. Lo que sí está claro es que la modificación es obligatoria y que los 180 cruces tendrán que adaptarse antes o después.