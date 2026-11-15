Manuel Pimentel Almería, 15 NOV 2026 - 21:15h.

Una atracción con forma de abeto navideño gigante en el Mirador de la Rambla conquistará a niños y adultos durante las fiestas junto a un tren infantil y zona de 'jumping'

La clásica pista de hielo se traslada este año a la explanada de Las Almadrabillas, junto al Cable Inglés

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Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los municipios andaluces y de toda España adornan e iluminan sus calles para la ocasión con todo tipo de de luces, árboles y figuras decorativas. En el caso de Almería, un gran abeto navideño giratorio de 13 metros de altura será este año uno de los protagonistas del Mirador de la Rambla de la ciudad.

Durante 41 días, el lugar acogerá también un tren pensado para los más pequeños y un 'jumping' con seis camas elásticas. Tres atracciones recreativas para disfrutar de unas Navidades en familia y que entrarán en funcionamiento desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027.

Las atracciones se ubicarán en la explanada junto al Mirador de la avenida Federico García Lorca, espacio que en anteriores campañas navideñas ha acogido la tradicional pista de hielo. Así, este año estrenará así una nueva propuesta de ocio después de que el Consistorio haya decidido trasladar este año la instalación de patinaje a ju, junto al Cable Inglés.

Un árbol de Navidad que gira

La novedad y principal atracción de este 2026 será un carrusel mecánico con forma de arbol de Navidad de 13 metros de altura. Cuenta con un diámetro máximo de hasta 13 metros, y ocho brazos articulados.

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Así, niños y mayores podrán montarse en esta atracción que tendrá una capacidad para 32 personas, distribuidas en cabinas con forma de bolas navideñas. Su funcionamiento combinará movimientos de rotación y elevación mediante un sistema hidráulico.

La atracción se está volviendo cada vez más popular; cientos de niños y padres ya han disfrutado de este 'abeto mágico' que ha estado presente ya en otras ciudades españolas durante años anteriores

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El tren de Papá Noel

También habrá un tren infantil con decoración navideña que circulará por un circuito cerrado de forma circular u ovalada. Tendrá capacidad para 16 pasajeros por viaje, una velocidad máxima de tres kilómetros por hora y vagones techados con figuras alusivas a personajes típicos de estas fiestas.

La tercera atracción será un 'jumping' con seis camas elásticas que permitirá realizar saltos y ejercicios acrobáticos mediante arneses de seguridad sujetos a cuerdas elásticas. La instalación ocupará una superficie de 81 metros cuadrados y capacidad para seis personas por sesión.

Las tres atracciones tendrán una estética navideña e infantil, con motivos luminosos decorativos y un sistema de sonido unificado para ambientar el recinto y convertir Almería en un lugar de disfrute y de ensueño para vivir la Navidad.

Horarios de apertura

El horario de apertura de las atracciones de Navidad en Almería será en general de 10 a 22 horas aunque habría días con excepciones.

La semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre, los días del 9 al 11, del 14 al 18 y los días 21 y 22 de diciembre, el horario será de 16 a 22 horas.

Después, los días 24 y 31 de diciembre abrirán de 10 a 14 horas mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero lo harán de 12 a 22 horas.