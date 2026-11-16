Manuel Pimentel Granada, 16 NOV 2026 - 13:56h.

La mascota de Santiago desapareció el 12 de noviembre en Granada en los alrededores de la zona de Santo Tomás de Villanueva, cerca de Arabial, en la capital de Granada

Su dueño pide ayuda para encontrarla: "Es muy importante para mí, me lo regalaron de bebé cuando no tenía plumitas"

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Santiago lleva cuatro días en un sin vivir. Desde el pasado 12 de noviembre está moviendo cielo y tierra en Granadapara tratar de encontrar a Yugú. Esta pequeña ninfa que forma parte de su hogar desde que era un bebé, se escapó es día por la tarde y desde entonces su dueño no ha vuelto a tener noticias de ella. "No sé si darle ya por perdida, no quiero, pero hace ya un par de días", cuenta su dueño.

El ave se perdió en los alrededores de la zona de Santo Tomás de Villanueva, cerca del Hipercor de Arabial. Santiago explica a nuestra redacción que su ninfa Yugú es un animal muy simpático y amigable. "De hecho es tan social que a todo el que venía a casa se subía al hombro y se dejaba acariciar y tocar. Y él lo buscaba", afirma.

Según explica Santiago, el animal se perdió mientras estaba recogiendo la mesa del salón tras terminar de comer. "Fui hacia la cocina, que tenía la ventana abierta de par en par, al ver que estaba distraído con sus juguetes (casi siempre estaba fuera de la jaula) abrí la puerta de la cocina para llevar las cosas y justo antes de cerrarla se coló corriendo detras de mí", relata.

En ese momento, el dueño de Yugú explica que se asustó porque le seguía a todos sitios y "al hacer aspavientos para intentar cerrar la ventana rápido" el ave salió por la ventana que da hacia el patio interior del edificio. Como estaba lloviendo y hacía frío, la ninfa "se dio la vuelta para entrar de nuevo por la ventana, pero no pudo controlar bien y acabo subiendo al tejado", detalla.

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"Le escuchaba piar llamándome"

Santiago vive en el ático, así que en un principio, Yugí estaba justo encima de su casa, en el tejado del edificio. Ahí dejó de verlo pero le seguía escucando: "Le escuchaba piar llamándome".

"Al contestarle silbando, piaba más fuerte, asustado. Me dirigí al piso superior e intenté salir al tejado por si le veía pero ya no le escuchaba y no me atrevía a saltar sobre las tejas, porque están en mal estado y resbalan, por lo que podria caerme al vacio", detalla.

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El dueño de Yugú se pasó dos horas asomado y tirando hacia el tejado sus chuches favoritas para ver sí se acercaba, pero no lo consiguió. "Todos los días subo a la terraza un par de veces con la esperanza de verle, pero nada", lamenta. También cuenta que salió a buscarle por la zona, mirando árboles, balcones y preguntando a los vecinos. Y Y teme que se haya ido lejos: "Desde el tejado de un sexto piso, que es muy alto, ha podido echar a volar a cualquier lugar".

Búsqueda desesperada

Yugú es una ninfa de color blanco y amarillo. "Es un pelín atigrado, muy leve en el cuerpo, y de carita, como se puede ver en la foto", describe su propietario. El animal tiene apenas unos tres meses y medio aproximadamente y estaba terminando de mudar el plumaje de adulto.

Este vecino de Granada ha publicado en sus redes una foto del pequeño ave pidiendo ayuda para tratar de encontrarlo. Incluso, ha hecho llegar su llamamiento a la Policía Local de Granada, que lo ha recogido y lo ha difundido también en sus redes la información para pedir la colaboración ciudadana. "Si la has visto, escríbenos o contacta con Santiago", dice la nota, que pide repostear para ayudar a su difusión.

Mucho más que una mascota

Para Santiago, Yugú es mucho más que una mascota. "Es muy importante para mí, me lo regalaron de bebé, sin plumitas ni nada, para ayudarme a superar la pérdida de una persona. Y ahora él...", lamenta afectado.

Por eso, pide que cualquier persona que tenga alguna pista o información que pueda ayudar a su localización exacta, que se pongan en contacto con él a través del usuario de 'Instagram' @viking.riders