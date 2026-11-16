Beca para estudiantes universitarios que incluye la exención de las tasas: requisitos para acceder en 2026

La beca general cubre la matrícula universitaria y puede añadir ayudas por renta, residencia y notas

Hasta 2.000 euros para estudiar en la universidad: la ayuda que pueden pedir los alumnos de varias comunidades en el curso 2026-2027

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La beca general del Ministerio de Educación es una de las principales ayudas disponibles para quienes cursan estudios universitarios en España durante el curso 2026-2027. Entre sus componentes se encuentra la beca de matrícula, que permite al estudiante quedar exento del pago de los precios públicos correspondientes a los créditos en los que se matricule por primera vez.

Esta parte de la beca no se ingresa en la cuenta bancaria del alumno. La Administración compensa directamente a la universidad por el importe que el estudiante deja de pagar. En las universidades privadas y determinados centros adscritos, la cobertura está limitada al precio público mínimo fijado en la comunidad autónoma para unos estudios equivalentes en una universidad pública.

La convocatoria para el curso 2026-2027 ya cerró su plazo ordinario de solicitudes, que terminó el 19 de mayo de 2026 tras una breve prórroga. Los estudiantes que la solicitaron se encuentran ahora en periodo de tramitación, por lo que deben consultar periódicamente la sede electrónica por si reciben una notificación o tienen que aportar documentación.

Qué partes de la beca se reciben

Para obtener la ayuda es necesario cumplir requisitos generales, económicos y académicos. En el apartado económico se tiene en cuenta la renta familiar de 2025, además de determinados elementos del patrimonio. Los límites varían dependiendo del número de miembros computables de la unidad familiar.

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Para una persona que forme una unidad familiar de un solo miembro, el denominado umbral 3 se sitúa en 14.818€ anuales. En una familia de dos miembros asciende a 25.293€; para tres, a 34.332€; y para cuatro, a 40.773€. Superar el umbral 3 impide obtener la beca general.

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Estar dentro de ese límite no significa recibir necesariamente todas las cuantías. Los estudiantes situados en el umbral 1 pueden acceder a la beca de matrícula, 1.700€ ligados a la renta, 2.700€ por residencia cuando deban vivir fuera del domicilio familiar, una cuantía variable y entre 50€ y 125€ por excelencia académica.

Quienes se encuentran dentro del umbral 2 mantienen la beca de matrícula y pueden recibir la ayuda de residencia, la cuantía variable y el complemento por excelencia. En el umbral 3, la ayuda se limita fundamentalmente a la matrícula y, cuando corresponda, al incentivo por buenas calificaciones.

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También existen límites de patrimonio independientes de la renta. Entre ellos se valoran los inmuebles distintos de la vivienda habitual, las ganancias patrimoniales y rendimientos del capital, así como determinados ingresos procedentes de actividades económicas.

Los requisitos académicos cambian

Los alumnos que empiezan primero de grado deben matricularse normalmente de 60 créditos, aunque es posible obtener una beca limitada con matrículas de al menos 30 créditos en determinados casos. También deben haber conseguido como mínimo un 5 en la vía utilizada para acceder a la universidad. A partir de segundo curso se tiene en cuenta el porcentaje de créditos aprobados el año anterior. Los estudiantes de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias deben haber superado al menos el 65% de los créditos matriculados. En Ciencias de la Salud el porcentaje sube al 80%.

Para los grados de Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades es necesario haber aprobado al menos el 90% de los créditos. Con carácter general, el estudiante debe volver a matricularse de 60 créditos, aunque la normativa contempla excepciones y modalidades de matrícula parcial.

En los másteres también hay condiciones específicas. Quienes comienzan el primer curso deben tener una nota media mínima de 5 en los estudios que les dieron acceso y matricularse normalmente de 60 créditos. En segundo curso se exige haber aprobado el 100% de los créditos del año anterior y mantener al menos una media de 5.

Qué créditos incluye la matrícula

La exención no se aplica a cualquier concepto incluido en el recibo universitario. La beca cubre el precio público oficial de los créditos necesarios para obtener la titulación y matriculados por primera vez durante 2026-2027.

Por tanto, los créditos repetidos no quedan incluidos en esta cobertura. Tampoco se financian créditos adicionales que excedan del mínimo necesario para titularse, aunque el estudiante decida cursarlos de forma voluntaria. La beca general puede solicitarse para grados y másteres oficiales, además de Enseñanzas Artísticas Superiores y otros estudios contemplados en la convocatoria. No incluye doctorados, títulos propios ni determinados estudios de especialización.

En el curso 2026-2027 existe además una novedad para quienes optan por una matrícula parcial de entre 48 y 59 créditos: pueden acceder, si cumplen los requisitos económicos, a cantidades reducidas ligadas a renta y residencia, además de la matrícula y la cuantía variable mínima. Para futuros cursos, conviene estar pendiente de la nueva convocatoria, ya que los plazos y algunos requisitos se publican cada año.