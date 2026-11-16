CCOO anuncia huelga en todo el transporte por carretera el 23 y 24 de diciembre

Si el expediente no se resuelve en el primer trimestre de 2027 convocarán una huelga indefinida en marzo

CCOO amenaza con una huelga en el transporte de mercancías por carretera el 23 y 24 de diciembre, en plena Navidad

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CCOO ha anunciado una huelga de conductores profesionales en el transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, incluido el transporte urbano, para el 23 y el 24 de diciembre, en protesta por la paralización del expediente para aprobar los coeficientes reductores que les permitan jubilarse anticipadamente sin penalización económica.

El secretario general del Sector de Carretera y Logística de CCOO, Francisco Vegas, ha avanzado en rueda de prensa también que si el expediente no se resuelve en el primer trimestre de 2027, convocarán una huelga indefinida en marzo.

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Las dos jornadas de huelga en plenas fechas navideñas, cuya convocatoria ya fue adelantada por EFE el domingo, sólo serán desconvocadas si hasta entonces el Ministerio de Seguridad Social da el visto bueno al informe preceptivo que falta para aprobar los coeficientes.

Si gana el PSOE las elecciones se adelantará la huelga indefinida de marzo

Vegas ha explicado que en caso de que el PSOE gane las elecciones del 29N, esa convocatoria indefinida de marzo se adelantará, porque entienden que el Gobierno actual ya conoce y ha gestionado el expediente, en el que solo falta el preceptivo informe de la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social.

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También ha pedido a las patronales (la Confederación Española de Transporte de Mercancías -CETM- en mercancías y Confebus en viajeros) as) que impulsen el procedimiento ante el Ministerio de Seguridad Social y les ha pedido que se sumen a la protesta con un paro patronal. Además, el próximo 26 de noviembre CCOO celebrará una concentración ante el Ministerio de Seguridad Social.

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La protesta tendrá lugar en fechas críticas en el transporte, tanto de mercancías como de viajeros, porque se trata de unos de los momentos del año con mayor número de desplazamientos y por el posible impacto en las cadenas de suministro.

CCOO señala que lleva meses alertando de los retrasos en los informes preceptivos y critica que, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones, la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social haya paralizado la emisión de esos informes sin justificación.

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Injustificada para la patronal

La patronal CETM considera injustificada y desproporcionada la convocatoria en fechas especialmente sensibles para el conjunto de la sociedad y la actividad económica.

Asegura también que es "difícilmente justificable" que se convoque huelga contra las empresas, cuyas patronales han respaldado e impulsado junto a los sindicatos la solicitud formal para la aplicación de los coeficientes reductores.

La responsabilidad de culminar el procedimiento corresponde ahora a la Administración, no a las empresas transportistas, por lo que CETM reclama al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que agilice la tramitación del expediente y convoque la Comisión de Evaluación para avanzar hacia la resolución.

UGT también avanza huelga indefinida pero sin fechas

UGT ha afirmado en un comunicado que "impulsará de manera inmediata" la convocatoria de una huelga indefinida, aunque no concreta fechas.

UGT exige que la Comisión de Evaluación sea convocada antes del 29 de noviembre (fecha de las elecciones generales), para permitir que los expedientes de viajeros y mercancías avancen hacia su resolución. "Si la Administración que resulte del 29 de noviembre no resuelve de forma favorable los expedientes se convocará huelga indefinida", asegura UGT.

La aplicación de los coeficientes reductores no puede depender del calendario electoral ni del color político del Gobierno, señala el sindicato, que hace un llamamiento a todas las organizaciones sindicales y sociales vinculadas al transporte de viajeros y mercancías para defender conjuntamente esta reivindicación.

CCOO, UGT y las patronales mayoritarias solicitaron conjuntamente en octubre de 2025 la aplicación de los coeficientes reductores para los conductores profesionales.

El acuerdo entre patronales y sindicatos en torno a los coeficientes es requisito imprescindible para que la Administración aborde el procedimiento de aprobación.