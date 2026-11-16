Manuel Pimentel Almería, 16 NOV 2026 - 18:31h.

Los visitantes podrán recorrer pasarelas y miradores a más de 60 metros de altura para contemplar las impresionantes canteras de mármol blanco

El recorrido, de unas dos horas, combina el paisaje con la historia de la extracción de la piedra y la visita a restos arqueológicos de la zona

Compartir







El Parque Minero de Macael abrirá sus puertas al público el próximo viernes 11 de diciembre de 2026 para que cualquier visitante pueda visitar este nuevo espacio turístico del municipio almeriense.

Muchos lo conocen ya como el 'Caminito del Rey' de Almería, por sus similitudes con el famoso paraje de Málaga que justo el pasado verano inauguraba el puente más largo de España.

A partir de ese día los visitantes podrán introducirse en el impresionante entorno de las canteras de mármol blanco y conocer de cerca la que es una de las señas de identidad más reconocibles de la provincia.

PUEDE INTERESARTE Las escapadas de fin de semana cambian de rumbo: el plan que gana terreno entre quienes buscan desconectar

La fecha oficial de apertura ha sido anunciada por el Parque Minero de Macael, que además ha facilitado el número de teléfono de información para visitas en el que se puede reservar las entradas. La explotación turística del recinto correrá a cargo de una empresa concesionaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Paisaje de mármol visto de las alturas

La apertura al público llega cinco meses después de la inauguración oficial el pasado 3 de julio. Entonces, el Ayuntamiento de Macael dio a conocer un proyecto con la vista puesta en convertirse en un gran reclamo para el turismo de interior en Almería.

El gran atractivo del parque consiste en un paseo elevado junto a las imponentes paredes de las canteras, con pasarelas y zonas de observación panorámicas a más de 60 metros de altura.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La propuesta recuerda al famoso Caminito del Rey de Málaga, sobre todo por esos tramos suspendidos y las vistas desde lo alto. Sin embargo, el paisaje que se encontrará aquí es completamente distinto en el que lo que predominan son las enormes paredes de mármol que han hecho famosa a Macael en todo el mundo.

Las visitas durarán entre dos y dos horas y media, tiempo durante el cual los asistentes podrán disfrutar del paisaje mientras se realiza un repaso por la historia de la extracción del mármol.

Durante la ruta, los visitantes conocerán cómo ha cambiado esta actividad a lo largo de miles de años y también se mostrará cómo la piedra de estas montañas ha acabado formando parte de edificios, monumentos y lugares emblemáticos repartidos por todo el mundo.

Un recorrido por el pasado de Macael

Más allá de su atractivo geológico e industrial, el Parque Minero de Macael ofrece también la oportunidad de acercarse a la historia de este territorio. El recorrido incluye diferentes enclaves arqueológicos, como los restos de Macael Viejo, una antigua alquería de origen islámico, una vivienda romana y un aljibe andalusí, además de vestigios que se remontan al Neolítico y antiguas áreas de extracción de mármol.

La visita se completa con recursos tecnológicos para mostrar cómo ha evolucionado el trabajo de la piedra con recreaciones en 3D y aplicaciones de realidad aumentada. De esta forma, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia totalmente inmersiva para conocer las distintas técnicas que se han utilizado a lo largo del tiempo hasta los sistemas de explotación industrial que se emplean en la actualidad.

El proyecto ha supuesto una inversión de casi 2 millones de euros y se ha ejecutado dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2023, con aportaciones de Gobierno central, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Macael. Con esta iniciativa, el municipio pretende ampliar sus atractivos turísticos abriendo las puertas de uno de sus principales motores económicos a nuevos visitantes.