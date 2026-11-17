Manuel Pimentel Granada, 17 NOV 2026 - 19:30h.

La playa de Freila, a orillas del embalse del Negratín, permite disfrutar del baño, la pesca y deportes náuticos en un entorno del Geoparque de Granada

El lugar cuenta con rutas de senderismo como el sendero de las Chimeneas del Negratín, miradores panorámicos y un casco urbano con casas cueva

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A orillas del embalse del Negratín, al norte de Granada, se encuentra la playa de Freila. Un recóndito rincón en el que se puede disfrutar de un baño tranquilo en sus aguas, en las que también se puede practicar la pesca y deportes náuticos en las zonas habilitadas.

Situado en pleno Geoparque de Granada, este territorio excepcional forma parte de la Red Mundial de Geoparques reconocido por la Unesco, tierras insólitas de una belleza singular, con aguas, barrancos y un increíble paisaje geológico.

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Una de las características de este lugar son los ‘badlands’, terrenos muy erosionados por la lluvia que forman surcos, barrancos y cárcavas. Es un ambiente de aspecto desértico debido a la poca vegetación y el un clima semiárido. Un lugar en el que la erosión ha dejado a la vista formaciones muy atractivas.

La zona cuenta con miradores y merenderos para organizar una completa escapada de otoño. Desde el Mirador del Negratín, situado en Cuevas del Campo, puede verse el embalse con el cerro Jabalcón al fondo. Además, si los cielos están despejados permiten observar varias las sierras granadinas.

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Rutas y senderos

Para quienes prefieran una excursión a pie, el municipio de Cuevas del Campo cuenta con el sendero circular de las Chimeneas del Negratín, también conocido como SL-A 314.

El itinerario parte desde el área recreativa del Mirador del Negratín y durante el recorrido se atraviesan formaciones de 'badlands'. También se pueden observar unas curiosas estructuras geológicas conocidas como 'chimeneas de hadas', unas columnas de terreno que han resistido de forma desigual la acción erosiva del agua.

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La ruta supone una alternativa para completar la visita a la playa del embalse con una actividad de senderismo. Eso sí, hay que tener en cuenta que se sitúa en otro sector del embalse que no parte desde la playa de Freila. Por ello, antes de realizar cualquier ruta conviene comprobar sus condiciones y consultar la previsión meteorológica, sobre todo después de episodios de lluvia, ya que los materiales blandos pueden dificultar el tránsito.

Casas cueva de Freila

El casco urbano de Freila también merece una visita. Se puede conocer a través del Paseo Interpretativo del Trogloditismo, donde más del 80% de las viviendas del municipio son casas cueva. Algunas de ellas se han convertido en alojamientos rurales y restaurantes muy singulares.

También se puede hacer un repaso por la historia que forma parte del casco urbano a travñes de los lugares de como el Castillo Medieval de Freila, donde se pueden observar varios lienzos de la muralla y su torre maciza de nueve metros de altura.

Otros lugares de interés histórico del municipio son la iglesia parroquial de Santa María de la Anunciación, construida tras la conquista cristiana de Freila en el siglo XVI, o los tradicionales lavaderos que en su día fueron un lugar de socialización para las mujeres del pueblo.

La belleza de la erosión

Las formaciones alrededor del Negratín permiten comprender parte del pasado de este territorio. Según el Geoparque de Granada, algunas de las cárcavas de la zona se han desarrollado sobre rocas marinas del Mioceno superior, que se depositaron cuando existía el Atlántico y el Mediterráneo estaban unidos a través de estas tierras.

La erosión posterior ha dejado al descubierto diferentes capas sedimentarias y ha modelado relieves con formas caprichosas. Entre ellos aparecen las citadas 'chimeneas de hadas' y otras estructuras que convierten algunas zonas del embalse en auténticos miradores de geológicos.

El otoño es un momento ideal para observar estos detalles con mayor comodidad que durante los meses de calor intenso. Además, el nivel variable del embalse modifica la superficie de terreno visible en sus orillas. Por eso, la panorámica puede presentar diferencias de una visita a otra, convirtiéndose así en un lugar que cambia y que invita a volver.