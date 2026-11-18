Marta Egea 18 NOV 2026 - 06:15h.

Dejar al perro atado en la puerta del supermercado mientras se hace una compra rápida puede parecer inofensivo, pero en España está sancionado

La normativa española es clara: un perro solo puede permanecer unas determinadas horas al día sin compañía

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MadridHoy en día no es extraño ver a un perro atado a una farola, una papelera o algún elemento del mobiliario urbano esperando a que su dueño salga del supermercado, la farmacia o cualquier otro establecimiento. Suelen ser solo cinco minutos, pero lo que no saben estas personas es que en ese supuesto periodo corto de tiempo puede surgir un problema.

Puede ser que el animal se asuste, se suelte, sufra un accidente, reaccione ante otro perro o una persona, sea robado o quede expuesto al frío o al calor sin que nadie pueda intervenir inmediatamente. Pero no solo esto, hay otro detalle que muchos propietarios no saben y es que en España, dejar al perro atado y sin supervisión en un espacio público está expresamente prohibido por la Ley de Bienestar Animal.

La ley española es bastante clara

La referencia se encuentra en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Su artículo 27 recoge una serie de prohibiciones específicas relacionadas con los animales de compañía. Entre ellas figura expresamente que “dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público”, pero también otra especialmente relevante para esta situación: dejar a los animales de compañía “atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”. La norma no habla exclusivamente de abandonar al animal durante horas.

Por tanto, la típica situación de atar al perro a la entrada del supermercado y entrar al establecimiento supone dejarlo temporalmente en un espacio público sin esa supervisión presencial. La misma ley prohibe mantener de forma habitual perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos además de mantener atados de forma habitual a los perros.

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Son situaciones distintas que responden a una misma idea: la persona responsable debe garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y bienestar.

Que sean “solo cinco minutos” no elimina el riesgo

Este es uno de los argumentos más habituales. El propietario sostiene que estará dentro del comercio durante muy poco tiempo. El problema es que la duración prevista no garantiza que eso vaya a ocurrir. Puede pasar que hay una cola inesperada, un problema en la caja o sencillamente tardar más de lo que se pensaba en un principio. Mientras tanto, el perro está fuera sin posibilidad de alejarse de algo que le pueda generar miedo o incomodidad.

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Un animal atado tiene limitada su capacidad de gestionar el entorno que le rodea. Si se acerca otro perro no puede aumentar la distancia con normalidad o si alguien quiere acariciarlo y se siente incómodo, no puede marcharse. Lo mismo pasa ante bicicletas, carros, niños corriendo, ruidos fuertes o cualquier otro estímulo inesperado.

¿Qué sanción puede recibir el propietario?

La Ley 7/2023 establece un régimen de infracciones y sanciones que depende de la conducta concreta, sus circunstancias y las consecuencias producidas. Las infracciones leves pueden sancionarse con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros; las graves, con multas de 10.001 a 50.000 euros; y las muy graves, entre 50.001 y 200.000 euros.

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La propia ley considera infracción leve determinadas conductas que, sin provocar daños físicos ni alteraciones del comportamiento del animal, impliquen la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente. Si existen daños, riesgos especialmente relevantes u otras circunstancias, la calificación puede cambiar.

Además, hay que tener en cuenta las normativas autonómicas y las ordenanzas municipales, que pueden contener disposiciones adicionales sobre la presencia, custodia y control de animales en espacios públicos.

¿Puede entrar un perro en el supermercado?

La Ley 7/2023 establece que los establecimientos públicos y privados, alojamientos hoteleros, restaurantes, bares y otros espacios donde se consuman bebidas y comidas pueden facilitar la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo, siempre respetando determinadas condiciones de higiene y seguridad.

Sin embargo, eso no quiere decir que todos los comercios estén obligados a admitir mascotas. Cuando un establecimiento no permita la entrada y estancia de animales debe indicarlo mediante un distintivo visible desde el exterior.

Además, los establecimientos alimentarios están sometidos a normativa higiénico-sanitaria específica. Los animales no pueden acceder a lugares donde se preparan, manipulan o almacenan alimentos cuando puede existir riesgo de contaminación.

Es evidente que los perros de asistencia constituyen un supuesto distinto y cuentan con su propia regulación sobre el acceso. De todos modos, si el supermercado no admite mascotas, la solución sigue sin ser dejarlas atadas en la puerta. Las alternativas pueden ser dejar primero al animal en casa y luego ir a comprar, o en caso de ir acompañados, una persona puede permanecer fuera junto al animal mientras que la otra entra a comprar.