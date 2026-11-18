Manuel Pimentel Almería, 18 NOV 2026 - 13:49h.

Un ejemplar de rorcual común, de unos seis metros y apenas unas semanas de vida, ha muerto este martes tras quedar varado en la playa de San José, en Níjar

Voluntarios trataron de protegerla mientras llegaban desde Algeciras los equipos especialistas, pero el animal murió

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Un rorcual común de unos seis metros y apenas unas semanas de vida ha muerto este martes tras quedar varado en la playa de San José, en Níjar (Almería).

El ejemplar de esta especie de ballena estaba dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde ha pasado varias horas bajo los cuidados de voluntarios y especialistas que lo trataron de rescatar, aunque finalmente no ha podido sobrevivir.

El animal fue avistado por primera vez durante la noche del lunes. Varios testigos observaron algo flotando cerca de la orilla, aunque pensaban que se trataba de un tronco debido a la oscuridad.

Cuidado por voluntarios

Fue cuando al amanecer al día siguiente se dueron cuenta de que se trataba de un cetáceo, por lo que avisaron a los servicios especializados sobre las ocho de la mañana.

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La intervención correspondía al Centro de Gestión del Medio Marino (CEGMA) de Algeciras (Cádiz), el único organismo autorizado para atender este tipo de varamientos.

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Los especialistas tenían que desplazarse desde Algeciras hasta Níjar, un recorrido que se tarda hasta más de cuatro horas por carretera para llegar hasta San José. Mientras tanto, un grupo de voluntarios se organizaron para cuidar del animal mientras esperaban a la llegada de los especialistas del CEGMA.

Los voluntarios intentaron protegerlo del sol

Equipados con trajes de neopreno, varias personas permanecieron junto al rorcual durante toda la mañana. Su principal tarea era mantener húmeda la piel del animal y evitar que el sol le provocara quemaduras. Para ello, lo cubrieron al cetáceo con toallas y telas mojadas que iban humedeciendo continuamente

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También se presentaron en el lugar también agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y personal del Ministerio para la Transición Ecológica, que participaron en el dispositivo de atención.

Murió después de recibir la sedación

Los especialistas del CEGMA llegaron a primera hora de la tarde. Tras examinar al cetáceo, comprobaron que su estado era muy delicado y que no había posibilidades de recuperarlo. Por ello, estaba previsto practicarle la eutanasia para evitarle sufrimiento, aunque murió poco después de recibir la sedación.

Desde la organización Equinac, que hasta febrero pasado se encargaba de atender estos varamientos en las playas de Almería, señalan que la actuación llevada a cabo "fue la adecuada", ya que "reintroducir a un animal en estas condiciones es condenarlo a una muerte muy cruel".

Según explican, cuando una ballena depende de su madre para sobrevivir, no puedes devolverla al mar para que muera de hambre y agonice. Es como soltar a un cachorro de león solo en la sabana", subrayan desde la entidad.

El rorcual común

El rorcual común (Balaenoptera physalus) es el segundo animal más grande del planeta después de la ballena azul. Puede llegar a medir 27 metros de largo y alcanzar un peso de más de 70 toneladas.

Su cuerpo es alargado y estilizado, con el lomo gris oscuro y el vientre blanco. Vive en todos los grandes océanos, aunque prefiere las aguas templadas y frías. También se le ve en el Mediterráneo, como en este triste caso, donde encuentra zonas para comer y descansar durante sus viajes.

A pesar de su tamaño, se alimenta de organismos muy pequeños como krill, peces y otros crustáceos, que captura filtrando grandes cantidades de agua a través de sus barbas.

Aunque es una sepecia protegida sigue expuesto a amenazas. Colisiones con barcos, el ruido submarino, la contaminación y los cambios en la comida disponible son algunas de ellas. No es habitual verlo cerca de la costa, y cuando un ejemplar aparece varado, es cuando tienen que intervenir los especialista para evaluar su estado.