Los alumnos a los que se les prohibió el uso de teléfonos en clase aprendieron entre una y dos semanas más por año, según un estudio de Harvard

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Los profesores llevan años pidiendo sacar los móviles de las aulas y ya algunos los hacen. Ahora un reciente estudio les da la razón al concluir que la prohibición de pantallas en horas de clase redundan en mejores notas y un mayor aprendizaje. La investigación ha valorado que los beneficios académicos obtenidos, tras eliminar este elemento de distracción, equivalen a aproximadamente una o dos semanas adicionales de aprendizaje a lo largo de un año escolar.

En el estudio a gran escala, del Centro de Investigaciones de Políticas Educativas de Harvard en el que participaron 3,3 millones de estudiantes de más de 4.600 escuelas halló que las restricciones estrictas —las que obligan a los estudiantes a guardar sus teléfonos en fundas cerradas, que ellos no pueden abrir durante toda la jornada escolar— tienen mejoras académicas leves. Esos resultados podrían acumularse si los centros escolares mantienen la prohibición en el tiempo, dijeron los investigadores.

Ese crecimiento fue continuo y los estudiantes siguieron mostrando mejoras año tras año, mientras se mantuvo la prohibición. En total, los alumnos a quienes se les prohibió el uso de teléfonos en clase mostraron la recuperación de 1-2 semanas de aprendizaje perdido cada año, según el estudio.

El estudio se centró en las pruebas MAP o Measures of Academic Progress, que evalúan los logros del semestre de otoño a primavera en Matemáticas y lectura para ver el rendimiento de los alumnos. Los investigadores tomaron las calificaciones de las escuelas donde se implementó la prohibición de uso de teléfonos móviles durante el período de seguimiento y las comparó con las escuelas donde se siguió permitiendo el uso de los teléfonos en horas de clases.

Thomas Kane, profesor de Harvard y uno de los autores del estudio ha explicado que el rendimiento académico de los estudiantes ha sufrido una disminución a nivel mundial desde 2013, lo que coincide aproximadamente con el auge de los teléfonos inteligentes con acceso a redes sociales. El interés de los investigadores se centra en determinar si este retroceso se revierte cuando los colegios e instituos prohíben el acceso de los móviles en las aulas.

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Para este investigador está claro que "las prohibiciones de teléfonos tienen un efecto positivo en el aumento", aunque no son una panacea”. La caída de la curva de aprendizaje ha ocurrido de forma gradual a lo largo de una década, por lo que lo más natural es que los avances también sean graduales, ha asegurado Kane.

El experto también ha avisado contra un milagro en el aprendizaje por guardar los teléfonos de los estudiantes en bolsas durante las clases. El estudio revela que aunque parece ser "una medida rentable que equivale a añadir entre una y dos semanas de instrucción al año, lo cual podría acumularse con el tiempo, del mismo modo que ocurrió con el deterioro inicial”.

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Otra investigación no tiene resultados tan optimistas

La relación entre el uso de teléfonos móviles y el aprendizaje no es del todo clara. Otro estudio, publicado en mayo, concluyó que las prohibiciones estrictas del uso de teléfonos en las escuelas tuvieron un efecto “de prácticamente cero” en los resultados académicos. Los investigadores de la Oficina Nacional de Investigación Económica comparó escuelas que aplicaban prohibiciones con decenas de miles de escuelas que no lo hacían.

Los resultados tomaron como punto de referencia pruebas estandarizadas distintas al que utilizó el estudio de Harvard, así como la actividad de geolocalización de los teléfonos, encuestas a docentes e información proporcionada por Yondr —el principal proveedor de fundas con seguro en la que se guardaron los móviles en 4.600 escuelas que las emplean. Este estudio, sin embargo, reveló “efectos positivos modestos” en los resultados de los exámenes de educación secundaria a lo largo de tres años, especialmente en matemáticas.

Ahora los investigadores de ambos equipos reclaman datos a las plataformas de redes sociales para conocer el dato exacto sobre cuántas horas pasan los estudiantes mirando contenidos y en que franjas horarias. Los investigadores de Havard en un comunicado han instado a todas las redes sociales limitar el acceso de menores fuera del horario escolar y medir el tiempo que dedican a las redes.