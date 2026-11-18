El vapor de agua contenido en el aire acelera la transferencia de calor desde el cuerpo humano hacia el entorno, y el resultado es una pérdida térmica corporal que el cerebro interpreta como frío

Cerrar las puertas de casa en el momento adecuado ayuda a mantener la temperatura sin gastar más

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El termómetro del salón marca 19 grados y la sensación al entrar en la habitación es de frío pegajoso. Se sube el termostato de la calefacción dos o tres grados para compensar, la caldera arranca, la factura del mes empieza a subir, pero la sensación de frío no termina de irse. Detrás de esta situación común en muchos hogares durante los meses de otoño e invierno hay un principio físico que la mayoría ignora: el agua conduce el calor mucho mejor que el aire.

De este modo, cuando la humedad ambiental del interior de la vivienda es alta, el vapor de agua contenido en el aire acelera la transferencia de calor desde el cuerpo humano hacia el entorno, y el resultado es una pérdida térmica corporal que el cerebro interpreta como frío aunque el termómetro muestre unas cifras distintas.

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Es por esto que, en zonas próximas al mar, en pisos bajos, en viviendas con problemas de humedad o simplemente en cualquier casa durante una racha prolongada de lluvias otoñales, una habitación con 19 grados de temperatura y 70% de humedad relativa se percibe subjetivamente más fría que otra a 21 grados y 50% de humedad.

La solución instintiva de subir la calefacción para compensar tiene además un efecto perverso poco conocido. El aire más caliente retiene mayor cantidad de vapor de agua que el aire frío, con lo que calentar sin deshumidificar simultáneamente aumenta la humedad absoluta del ambiente y puede empeorar la sensación térmica en lugar de mejorarla. Lo que los especialistas recomiendan es precisamente lo contrario: primero secar el aire, luego calentar.

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El deshumidificador como aparato clave

El deshumidificador está específicamente diseñado para reducir la humedad relativa del aire interior. Su principio de funcionamiento en los modelos con compresor es sencillo. El ventilador interno absorbe aire de la habitación y lo hace pasar por un evaporador frío donde el vapor de agua se condensa en gotas líquidas que caen a un depósito de recogida. El aire seco resultante atraviesa a continuación una zona caliente del propio aparato y se devuelve a la habitación a temperatura igual o ligeramente superior a la de entrada. De este modo, la humedad del ambiente baja y la temperatura percibida sube uno o dos grados sin haber activado la calefacción.

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En un escenario típico, una vivienda a 19 grados con 70% de humedad puede alcanzar los 21 grados de sensación térmica al reducir la humedad al 50% mediante deshumidificador, sin subir el termostato ni un grado. El consumo eléctrico de un deshumidificador doméstico moderno oscila habitualmente entre los 200 y los 500 vatios, que es considerablemente inferior al de una caldera de gas o una bomba de calor funcionando a régimen medio, con lo que el balance energético favorece claramente la opción de deshumidificar antes de calentar.

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Los deshumidificadores con compresor son los más habituales, pero no los únicos en el mercado. Los modelos desecantes, basados en gel de sílice o materiales absorbentes equivalentes, funcionan mejor en estancias con temperatura muy baja donde el compresor pierde eficiencia. Los termoeléctricos y los químicos ofrecen capacidad de deshumidificación inferior pero también menor consumo y menor tamaño, útiles para armarios, sótanos pequeños o baños. Y muchos aires acondicionados con bomba de calor incorporan una función específica denominada "Dry" o modo seco que reproduce el funcionamiento del deshumidificador aprovechando el circuito del propio aparato, con la ventaja de no necesitar equipamiento adicional para quien ya dispone de aire acondicionado instalado.

Cuándo activarlo

La humedad relativa recomendada para el interior de una vivienda se sitúa entre el 45% y el 55%, con umbral máximo aceptable en el 60%. Por encima de esa cifra empiezan a aparecer las manifestaciones visibles del problema, como cristales empañados por la mañana, olor característico a humedad en armarios y esquinas, aparición de manchas oscuras en zonas mal ventiladas, ropa que tarda demasiado en secarse tendida en el interior. Un higrómetro básico, un dispositivo específico para medir la humedad ambiental, disponible por menos de veinte euros en cualquier ferretería, permite verificar la cifra antes de comprar un deshumidificador y confirmar posteriormente su eficacia real.

Además del ahorro en calefacción, la reducción de la humedad interior supone ciertos beneficios para la salud. Los ácaros del polvo y buena parte de las esporas de moho necesitan humedad ambiental superior al 60% para reproducirse activamente. Mantener el interior de la vivienda por debajo de ese umbral reduce sensiblemente la incidencia de alergias respiratorias, asma y otras patologías vinculadas a la calidad del aire interior, particularmente relevantes en hogares con adultos mayores, niños pequeños o personas con problemas respiratorios crónicos.