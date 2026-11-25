El delantero del Tenerife perdió la vida el pasado 3 de noviembre a los 30 años tras chocar con el guardameta Jesús Owono

La palabras que dedicó la hermana de Jesús de Miguel al futbolista semanas antes de su muerte: "Orgullosa de todo lo que consigues"

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Tres semanas después de la trágica muerte de Jesús de Miguel, su familia sigue teniéndole muy presente.

Ahora, su hermana pequeña, Marta, ha querido dar un paso más para rendirle homenaje, y ha decidido grabar en su piel una imagen de su hermano. Un gesto muy emotivo con el que ha mostrado que, pese a su ausencia, el delantero seguirá acompañándola siempre.

Ha sido la propia Marta de Miguel quien ha compartido el resultado a través de sus historias de Instagram.

En una fotografía en blanco y negro y junto a un hombre, ambos aparecen de espaldas y mostrando sus respectivos brazos, donde llevan tatuado exactamente el mismo diseño.

Se trata de una ilustración de Jesús de Miguel también de espaldas, con la camiseta del CD Tenerife y el dorsal número 9 que lucía en el terreno de juego. Así, el tatuaje reproduce al futbolista con los brazos levantados hacia el cielo y los dedos índices señalando una estrella.

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Junto a la imagen, Marta ha escrito unas breves pero significativas palabras: "Siempre con nosotros, Jesu" acompañado de varios emoticonos, entre ellos un corazón, una estrella y dos personas abrazadas.

Cabe recordar que, escasos días antes de que el futbolista perdiese la vida, su hermana le dedicó una misiva en redes sociales que cobró protagonismo tras su fallecimiento.

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"Felices 30 a la persona con el corazón más puro y más lleno de bondad que conozco, no he podido tener más suerte de tenerte como hermano mayor. Orgullosa de todo lo que consigues día a día, eres el claro ejemplo de disciplina y constancia, porque sí, lo sueños se cumplen. Te quiero con todo mi corazón", señalaba.

La muerte de Jesús de Miguel

El homenaje de Marta llega después de una de las noticias más trágicas que ha vivido el fútbol español en los últimos años. Jesús de Miguel falleció el pasado 3 de noviembre a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, después de sufrir un grave accidente durante el encuentro que enfrentaba al CD Tenerife con el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El incidente tuvo lugar en los últimos minutos del partido, cuando el delantero madrileño corría hacia un balón y chocó con el guardameta del conjunto andorrano, Jesús Owono, que había salido de su área para intentar despejar la jugada. El impacto, que se produjo en el pecho del futbolista, provocó que cayese desplomado sobre el césped.

Los servicios médicos tuvieron que intervenir de inmediato y practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. De Miguel consiguió recuperar el pulso y la respiración antes de ser trasladado en ambulancia al hospital, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, su estado empeoró y el club confirmó su fallecimiento a las ocho de la mañana del 3 de noviembre.

La noticia dejó totalmente conmocionado al mundo del deporte. El futbolista, que había cumplido 30 años apenas unas semanas antes, dejaba a su pareja y a una hija de tan solo un año de edad, además de a sus padres, su hermana y el resto de sus seres queridos.