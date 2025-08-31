Redacción Cataluña 31 AGO 2025 - 19:00h.

A partir del lunes, 1 de septiembre, reabrirá el tramo entre Verdaguer y Maragall

Las obras en la L4 del metro de Barcelona cortarán la línea dos veces este otoño: las paradas afectadas

BarcelonaLas obras de mejora de la L4 de metro de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) entran en la segunda y última fase. A partir del lunes, 1 de septiembre, reabrirá el tramo Verdaguer - Maragall y ya estarán operativas las estaciones de Verdaguer, Joanic, Alfonso X, Guinardó / Hospital de Sant Pau y Maragall (andén dirección La Pau).

Sin embargo, las obras continuarán hasta el 7 de septiembre en el tramo Maragall – Trinitat Nova, y seguirán fuera de servicio las estaciones de Maragall (andén dirección Trinitat Nova), Llucmajor, Via Júlia y Trinitat Nova.

Como alternativa de movilidad del nuevo tramo afectado (Maragall – Trinitat Nova), TMB recuerda que la misma red de metro puede ser la solución para algunos recorridos concretos y también mantendrá el servicio especial de autobús con parada en cada una de las estaciones afectadas, con una capacidad equivalente y el mismo horario.

El corte en la línea 11 entre las estaciones de Trinitat Nova y Casa de l'Aigua también se mantiene hasta el 7 de septiembre , con un servicio alternativo de bus que cubre el tramo afectado entre las dos estaciones.

La previsión es que el lunes, 8 de septiembre , coincidiendo con el inicio del curso escolar, se recupere completamente la normalidad del servicio en las líneas 4 y 11, una vez hayan finalizado los trabajos previstos.

Primera fase de obras, finalizada

La totalidad de los trabajos previstos incluyen renovar integralmente 6 kilómetros de vía, sustituyendo todo el balasto por hormigón, además de instalar una nueva salida en Maragall, cambiar las fijaciones de los carriles por otras que reducen las vibraciones mejorando el confort de los usuarios, y poner en servicio nuevos enclaves en Trinitat Nova, Via Júlia servicio. Estas actuaciones permitirán reducir el número de incidencias gracias a la renovación integral de vía, realizar un mantenimiento más eficaz y minimizar problemas de vibraciones detectados en la zona, gracias a la instalación de fijaciones antivibratorias en este tramo.

Los trabajos, que suponen una inversión de 20 millones de euros por parte de TMB , también incluyen la renovación de cuatro aparatos de vía entre Maragall y Trinitat Nova, y la construcción de un pozo en Guinardó por donde se extrae material de la obra y que en un futuro, se prevé que sea una nueva galería de ventilación.

Además de estas actuaciones, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalidad de Cataluña también está ejecutando estos días obras para modernizar tecnológicamente el actual sistema de señalización de la L4 de metro. Estos trabajos, que empezaron en febrero del año pasado y que conllevan una inversión de 62 millones de euros por parte de la Generalitat, permitirán más adelante mejorar la velocidad comercial de la línea y posibilitan un aumento futuro de la oferta, a la vez que la hace más fiable y flexible en caso de incidencia, por lo que mejora el servicio a las personas usuarias.

Las actuaciones se irán poniendo en servicio progresivamente y la obra quedará finalizada en 2029.