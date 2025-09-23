Redacción Cataluña 23 SEP 2025 - 10:27h.

Los sindicatos piden "más formación, prevención y descansos para que el personal no sufra riesgos innecesarios"

De Rosalía a Estopa: el piromusical de La Mercè, un espectáculo de luz y música de autor que culmina las fiestas de Barcelona

Compartir







BarcelonaEl personal de seguridad del metro de Barcelona ha convocado una huelga indefinida, coincidiendo con las fiestas de La Mercè, para pedir "más formación, prevención y descansos para que el personal no sufra riesgos innecesarios".

Los sindicatos CC.OO., UGT y el comité de empresa de Securitas Seguridad España, que se encarga de la vigilancia del metro de Barcelona, han denunciado la infradotación de personal y que los "salarios actuales en la seguridad privada son muy precarios".

PUEDE INTERESARTE El viaje a 1925 del Liceu de Barcelona: las dos entradas de la estación de metro recuperan su aspecto original

Una situación que "no solo afecta a los trabajadores, sino también la seguridad y el bienestar de todas las personas usuarias del metro", por lo que han instado a las empresas adjudicatarias Prosegur y Securitas y a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a actuar "inmediatamente y de forma responsable" para solucionar el conflicto.

La huelga indefinida llega en plenas fiestas en la capital catalana, donde el metro dará servicio toda la noche del martes 23, viernes 26 y sábado 27 de septiembre, mientras que los días 24, 25 y 28 de septiembre funcionará hasta la medianoche. De este modo, la protesta pretende "dar visibilidad a las graves problemáticas laborales que sufre la plantilla" en plena afluencia de público.

Más trenes durante las fiestas

Debido a las numerosas actividades programadas en la calle, que pueden afectar al tráfico de superficie, TMB ha recomendado "especialmente" el uso del metro para desplazarse hasta los diferentes emplazamientos de la fiesta. De este modo, habrá más trenes en todas las líneas convencionales principalmente en las franjas horarias de última hora y non-stop , donde se ampliará la oferta un 35% respecto a lo habitual, así como a primera hora del miércoles, sábado y domingo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También habrá más personal de atención al público y personal de limpieza en aquellas líneas y estaciones de la red de metro más cercanas a los distintos escenarios de los actos programados para la fiesta. El punto lila instalado en la estación de Marina de la L1 de metro, una iniciativa de TMB y el Distrito de Sant Martí y que está activo todas las noches de viernes y sábado, funcionará también durante la Mercè, en horario de 22:00 a 02:00 horas de la madrugada (viernes 26) y de 23:30 a 07:30 horas

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Refuerzos para el piromusical

Para el Piromusical , una de las citas más multitudinarias de las fiestas que este año coincide con la reapertura de la Fuente Mágica de Montjuïc, que tendrá lugar el domingo, 28 de septiembre a las 22:00 horas, en la avenida Reina Maria Cristina, TMB reforzará todas las líneas de metro, en especial la L1 y la L3 (estación).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, TMB aplicará las medidas necesarias para mantener el servicio previsto en las líneas de autobuses que atraviesan la plaza de Espanya, las que pueden verse afectadas de 18:00 horas a medianoche: D20, H12, H16, X3, 13, 46, 65, 109, 150 y la ruta roja del Barcelona Bus Turí. Cabe recordar que la red de metro el domingo 28 de septiembre, funcionará hasta la medianoche.