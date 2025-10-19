Álex Aragonés 19 OCT 2025 - 19:00h.

La obra de Planeta Impro ha cumplido más de 10.000 funciones tras más de 20 años en activo: "El público es nuestra inspiración"

La obra se convierte en una experiencia única en cada función: "Es un vértigo en la improvisación. El actor escribe escribe mientras actúa"

BarcelonaEl arte de la improvisación ha convertido a un espectáculo de Barcelona en uno de los más vistos en Cataluña tras más de 10.000 funciones y tres millones de espectadores desde su estreno hace más de dos décadas. Un fenómeno que ha traspasado salas de teatro y ha convertido la obra 'Impro Show' en una marca que, como Kleenex con los pañuelos, se ha popularizado hasta convertirse en un término genérico para funciones repletas de humor en vivo, historias únicas y participación del público.

Su artífice es Jose Adserías, quien decidió apostar en 2001 por un formato en el que el público es el guionista y el protagonista de una obra que los actores construyen al instante. Todo a través de los personajes, historias y entornos que los asistentes eligen a través de las frases escritas por ellos mismos en un papel al principio del show.

"Es un vértigo en la improvisación. El actor escribe mientras actúa y tiene que aceptar la responsabilidad, compartirla en equipo y gestionar los egos", explica a Informativos Telecinco Jose Adserías, el director de la compañía Planeta Impro que ha desarrollado un tipo de formato que es el segundo más visto de la temporada teatral 2024-2025 con más de 88.000 espectadores, según la Asociación de Empresas de Teatro de Catalunya (ADETCA).

"El gran reto es que la gente desconecte durante la obra"

Un arte en el que las carcajadas son una parte más del Teatreneu de Barcelona desde 2004, fecha en la que 'Impro Show' se asentó en este teatro catalán gracias al desempeño de unos actores que desconocen su actuación hasta el mismo instante: "El gran reto es que la gente se olvide y su cerebro desconecte de todo lo que lleva en la cabeza durante el rato que dura la obra".

El espectáculo se lleva a cabo en un escenario sin atrezo. Los verdaderos elementos que convierten esta obra en un fenómeno de masas es su contenido y capacidad de imaginación. "Como no hay nada te permite que haya todo lo que un improvisador quiera. A partir de ahí es dejar volar la imaginación", admite Jose Adserías.

Para lograrlo, los actores convierten al público en otro actor más la sala: "Necesitan ser partícipes porque si no no se creen que es improvisado. Ellos son nuestra inspiración y luego nosotros desarrollamos a partir de la sugerencia. Son la chispa que arranca el motor para que luego haya historia".

El éxito entre personas de 16 y 80 años

Divertir, sorprender y emocionar. Una mezcla que convierte 'Impro Show' en una obra repleta de éxitos: "Lo bonito de la improvisación es que el público está en cada frase y la creación se hace delante de ellos. Eso engancha mucho". Este vínculo se ha mantenido desde que empezaron con un formato que se ha ido adaptando al humor de la sociedad entre década y década.

"Al principio las historias eran mucho más cortas y se han ido alargando al dominar más la técnica. Nos gusta apreciar los detalles, dar más tiempo y calma sin perder el sentido del humor y la diversión", añade el fundador de Planeta Impro sobre unas funciones que cuentan con público que va desde los 16 hasta los 80 años.

Un éxito que no discierne entre generaciones: "El éxito es que todo el mundo que viene encuentra su forma de divertirse. Están todos juntos, pero el de 16 años coge un tipo de humor y el de 80 otro. Algunos le gusta más la rapidez, pero igual a un señor más la emoción y que no solo le hace reir. Esto tiene un peso".

'Pim pam pum, bocadillo de atún'

De hecho, una de las frases que más se siguen repitiendo entre las funciones es 'pim pam pum, bocadillo de atún': "Hay sugerencias que no cambien con los años, pero el sentido del humor ha ido cambiado. Ahora hay temas más susceptibles y hemos tenido que ir adaptado y encontrar el punto".

El humor es el motor de este espectáculo, que ha llevado a Jose Adserías a vivir todo tipo de momentos únicos con un público entregado para la ocasión: Hay historias muy bonitas que nos cuentan y algunas muy duras. Mucha gente viene recomendada por sus terapeutas".

Es el caso de un señor que fue durante un tiempo de manera recurrente a disfrutar del 'Impro Show'. "Nos dijo que su hijo murió en el atentado de Las Ramblas y su terapeuta le recomendó venir. Este era el único sitio donde realmente desconectaba de todo lo que llevaba en la cabeza. Nosotros hacemos nuestro trabajo en escena, pero no piensas en cómo conecta con la gente", admite Jose Adserías.

Anécdotas únicas tras más de 10.000 obras

Unas historias en las que el arte de la improvisación también suponen un componente importante en algunas parejas: "Hubo dos chicas que cuando se unieron tenían a la familia y a los del trabajo en contra, entonces acabaron yéndose a vivir a Estados Unidos. Aprovechaban que habían vuelto para pedirse matrimonio aquí porque en aquella época, cuando estaban pasándolo mal en Barcelona, venían a 'Impro Show' porque salían renovadísimas y sentían el teatro como su sitio especial".

Incluso anécdotas que traspasan la imaginación de los propios improvisadores. "Hubo un brasileño que abandonaba la ciudad y soltó un montón de globos por Barcelona con invitaciones para 'Impro Show' como agradecimiento a cómo se había sentido él durante estos años. Éramos su espacio ideal y mucha gente vino al teatro con estas entradas, pero lo curioso es que esa persona no nos dijo nada".

Incluso historias de superación: "En una sesión hace años estábamos pidiendo números al público. Uno de ellos era un niño y nos dijo el número 6. Al acabar el espectáculo la madre viene llorando. Le pregunté qué habíamos hecho y nos dio las gracias porque su hijo era autista y nunca le habían oído decir un número. Nosotros no teníamos ni idea, para la madre fue una pasada porque el niño contestó sin pensarlo. Debía estar ahí y como todo el número decía un número, él también".

Acabar en urgencias o enamorarse

U otras que se exceden de la típica carcajada: "Uno nos escribió una vez por Instagram y nos envió una foto desde urgencias. Se había reído tanto que se fisuró una costilla. Nos envió la foto con la pulsera de urgencia médica. Hay gente que no para de reír", explican desde Planeta Impro.

Un arte por la improvisación que también sirve para que algunas personas encuentran el amor. "Muchos lo usan para ligar. Tú vienes a 'Impro Show' con una primera cita. Tienes ya la persona de buen humor a la salida. Te vas a cenar y tienes el tema para hablar. Entonces ya como que hay muchas primeras citas en el espectáculo. Eso nos sorprende porque nos lo dicen".

Tal es la influencia, que estas parejas regresan al espectáculo para celebrar su primer aniversario. "Es el día que empezaron a salir", remata Jose Adserías sobre un show en el que tras más de dos décadas también tienen entre sus asistentes a los hijos de aquellas parejas que empezaron a frecuentar un espectáculo que sigue haciendo reír y entretener a un público que da sentido a sus obras.