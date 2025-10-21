Redacción Cataluña 21 OCT 2025 - 10:36h.

Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras afirman que la voluntad de Andic en el testamento se "ha cumplido de forma escrupolosa"

El comunicado íntegro de la familia de Isak Andic tras la imputación por homicidio del hijo del fundador de Mango: "Se demostrará su inocencia"

BarcelonaLos albaceas de Isak Andic, que murió tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024, han salido al paso el día en el que el fundador de Mango cumpliría 72 años para afirmar que su "voluntad reflejada en el testamento se ha cumplido de forma escrupulosa" y que sus herederos, entre ellos su hijo Jonathan que le acompañaba cuando falleció hace diez meses, han actuado "siempre desde la unidad que su padre les inculcó".

En un escrito publicado en La Razón, Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras han criticado la "peligrosa vulneración de garantías fundamentales" en torno al derecho a la presunción de inocencia de Jonathan tras la reactivación de la investigación por la muerte de Andic y que la jueza pidiera examinar el teléfono de su hijo.

"La difusión de rumores y especulaciones sobre su hijo, Jonathan Andic, que abarcan desde su capacidad profesional hasta la relación más íntima con su padre, dibuja un retrato que se aleja de la realidad. Isak y Jonathan se querían. Se querían mucho. Y Jonathan admiraba y admira a Isak", han destacado los albaceas.

"Contribuye a crear una condena paralela que causa un daño irreparable"

Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras consideran "especialmente grave" que señalen públicamente a una persona, "ignorando lo que el pasado 17 de octubre aseguraba" la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: "Las diligencias respecto al accidente son secretas y, procesalmente, en este momento la causa no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta".

Una situación que "contribuye a crear una condena paralela que causa un daño irreparable a la dignidad de una persona, mucho antes de que la justicia se haya pronunciado", por lo que defienden la inocencia del hijo del fundador de Mango y su única condición de víctima.

"Hoy esta situación somete a la familia a una presión añadida que resulta difícil de sobrellevar mientras atraviesan el duelo por la pérdida de su padre. Es un panorama tan cruel desde el punto de vista humano que requiere de la máxima consideración", han añadido.

"Obligación moral" de los albaceas

En esta línea, los albaceas piden que el respeto por las personas prevalezca sobre los juicios paralelos: "Se lo debemos a la memoria de Isak Andic, un hombre que trabajó toda su vida desde el esfuerzo y la generosidad. No es solo una cuestión de justicia para una familia, se trata de la salud de nuestro debate público y del imperio de la ley".

Los albaceas también han manifestado su sentir tras diez meses de la muerte de Isak Andic: "No es una decisión que tomemos a la ligera, sentimos la obligación moral ante el cariz que ha tomado la situación. Lo hacemos desde el más profundo respeto a su memoria y con la serena, pero firme, determinación de velar por la intimidad de su familia".

Tras casi un año de los hechos, admiten que han sido "testigos de cómo el dolor de un duelo privado se ha visto agravado por un debate público que causa un mayor sufrimiento", por lo que piden que la admiración que merece el legado del fundador de Mango "no puede disociarse" del respeto a su familia.

"Su trayectoria fue siempre un reflejo de su carácter: un hombre de infinita curiosidad, generoso y profundamente comprometido con los suyos y con la sociedad a la que sirvió desde su obra empresarial. Amén de su ingente obra benéfica", culminan en el comunicado publicado por La Razón.