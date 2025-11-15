Redacción Cataluña Agencia EFE 15 NOV 2025 - 10:41h.

En su sentencia, el alto tribunal catalán justifica que falta motivación e los indicios son "claramente insuficientes"

Abdelhafid Y, de 18 años, fue golpeado y apuñalado varias veces frente a la discoteca Brisas del Caribe en 2022

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha absuelto a tres de los siete jóvenes que fueron condenados por la Audiencia de Barcelona a penas de hasta 13 años de prisión por matar a un joven. Ocurrió frente a las puertas de una discoteca en octubre de 2022.

La víctima era Abdelhafid Y, un chico marroquí de 18 años que murió apuñalado en lo que, al principio, apuntó a un intento de robo. Hubo un primer detenido por los hechos que fueron grabados en vídeo por un testigo que se encontraba en la Avenida Paralelo.

En las imágenes se vio a un grupo de encapuchados golpeando con patadas y puñetazos a un individuo que yacía en el suelo de la acera. También le asestaron varias cuchilladas en el tórax con armas blancas y otros objetos cortantes, según detalla la sentencia.

Al reciente fallo del alto tribunal catalán ha tenido acceso EFE y en él se estiman los recursos presentados por la defensa de tres de los procesados. Además, considera parcialmente el recurso de otro acusado y le rebaja la pena a diez años y medio de cárcel.

Tras haber reconocido que participó en la agresión mortal, le aplica la atenuante de confesión. Recordamos que el tribunal popular declaró culpables del homicidio a un total de siete personas.

Falta de motivación e indicios "insuficientes"

Por la muerte del joven marroquí, fueron condenados a penas de entre tres y cuatro años de internamiento otros cuatro menores, que reconocieron los hechos y pactaron con las acusaciones una sentencia de conformidad.

Para absolver a tres de los mayores de edad acusados de homicidio, el TSJC ha revisado el veredicto del jurado en que se basó la condena y ha concluido que este adolece de falta de motivación y que los indicios incriminatorios que el tribunal popular tuvo en cuenta son "claramente insuficientes".

La sentencia sí da por probado que los jóvenes condenados, junto a los cuatro menores que también fueron a juicio, "eligieron" como objetivo a un chico marroquí con el que habían coincidido en la discoteca Brisas del Caribe. Lo abordaron en la calle para acabar con su vida.