Las redes sociales se han convertido en la herramienta para mostrar sin filtros su labor: "Siempre llevo el móvil, el trípode y el dron en el tractor"

LleidaDar valor y voz al campo es la hazaña que Jordi Majós trata de llevar a cabo desde su tractor en Lleida, donde está revolucionando el sector primario como agroinfluencer. Las redes sociales se han convertido en la herramienta para mostrar sin filtros su trabajo como agricultor y difundir un oficio milenario que no genera haters entre las nuevas generaciones.

"Estamos saliendo mucha gente joven que mostramos lo que hacemos en el campo y que te puedes dedicar a esto, aunque sea muy muy difícil. Pero la realidad es que es un sector que está muy envejecido y cada vez lo será más porque no se está trabajando para que no lo sea", explica a Informativos Telecinco el agricultor catalán.

El tractor es su aliado para el cultivo del cereal y su móvil la herramienta indispensable para dar a conocer su faena más allá de la tierra. Una labor que empezó dos años atrás con el objetivo de dar visibilidad al campo: "Era muy reacio a las redes sociales. Ni las tenía instaladas, pero tenía compañeros agricultores que iban colgando cosas".

"Le tenía pánico a grabarme a mí mismo"

Este periplo digital cogió otra dimensión tras su primer vídeo viral. "Al cabo de dos o tres meses me compré un dron y montaba algún vídeo más bonito y empecé a ganar seguidores", destaca el agricultor catalán sobre unos inicios donde la respuesta inicial de sus seguidores le llevó a dar el paso definitivo para salir delante de cámara: "Grabarme a mí mismo me costó un año y medio. Le tenía pánico".

Así, Jordi logró crecer en redes e interesar a miles de personas por la labor de los agricultores: "Hay que dar voz a la gente joven que quiere empezar en el campo. A día de hoy es muy difícil. Los grandes se están comiendo a los pequeños porque no puedes vivir de cuatro hectáreas y un tractor pequeño".

A través de sus vídeos, el agroinfluencer también defiende la producción local: "Damos valor a la sociedad que no sabe de dónde salen las cosas, que hay veces que se piensan que sale de la estantería del Mercadona y eso no es así. Nos cuesta un trabajo que dependemos mucho de factores externos como el tiempo. Por mucho que lo hagas bien, te puede venir un mal año con sequías o granizos".

"Te tiene que gustar mucho porque hay que dedicarle mucho tiempo"

Compaginar el trabajo en el campo y las largas horas de vídeo y edición se convierte en un auténtico reto a diario. "Es difícil porque hay temporadas que estás casi toda la semana en el tractor, donde siempre llevo el móvil, el trípode y el dron. Te tiene que gustar mucho porque hay que dedicarle mucho tiempo".

Esta dedicación le ha llevado a estar nominado a los Premios Agroinfluye, que reconocen y premian a los creadores de contenido digital que destacan por promocionar el sector agroalimentario y rural: "Todos tenemos muy buen rollo. Al final da igual quién gane. Lo importante es que se dé visibilidad".

En su caso, el contenido que publica en redes sociales también ayuda a que el tractor no sea la única herramienta para hacer ruido para protestar sobre el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea: "La sociedad no se entera de lo que pasa y hemos hecho un trabajo impresionante, haciendo vídeos sobre lo que está pasando. La gente por lo menos se va enterando y yo creo que va a comprar más producto de proximidad después de todo esto y van a mirar más las etiquetas, que es lo importante".

"Me ha sorprendido que estén con nosotros"

Vídeos que también sirven a los agricultores para recibir el apoyo de la ciudadanía en momentos críticos. "Me ha sorprendido que estén con nosotros. Con los cortes en las carreteras muchos me escriben para decirme que ha pasado por nuestra zona y ha tardado una hora en llegar a casa, pero que lo ha hecho a gusto".

De hecho, Jordi considera que no hay odio entre los seguidores y la comunidad de agroinfluencers: "No tenemos haters, nadie se mete contigo porque eres agricultor. Desde que estoy en Instagram he conocido muchísima más gente y he hecho amigos por toda España. Interesa lo que hacemos y mostramos nuevas tecnologías. Sorprende que el campo ahora está tan tecnificado y vayan los tractores y las sembradoras solas".

Esta hazaña permite abrir los ojos a los jóvenes con un sector que requiere de relevo generacional. "Nos escribe gente que dice que sus hijos pequeños están viendo todo el día los vídeos y quieren un tractor de juguete como regalo de cumpleaños", culmina Jordi, orgulloso de un camino en redes que le ha llevado a ser la voz del campo.