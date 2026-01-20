La búsqueda se mantiene por aire por motivos de seguridad mientras desciende el caudal, en el marco del temporal que aún afecta al Empordà

Buscan a un desaparecido por las fuertes lluvias en Girona: habría sido arrastrado con su coche por la riera

Compartir







El inspector de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha explicado que el cuerpo mantiene por aire la búsqueda del hombre desaparecido este martes por la mañana tras ser arrastrado por el agua en una riera de Palau-Sator en Girona, a la espera de que descienda el caudal para poder retomar las tareas por tierra.

Gallardo ha detallado que la decisión se ha tomado por motivos de seguridad ante el estado de la riera.

“El estado del cauce no permitía continuar con el trabajo terrestre. Nos hemos retirado y seguimos trabajando por aire, a la espera de que baje el caudal”, ha señalado

El responsable de los Bombers ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa para actualizar la situación del temporal que afecta a Catalunya, en la que también ha participado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

Parlon ha anunciado que el episodio de lluvias va a la baja, aunque ha precisado que se mantienen las restricciones de movilidad en la comarca del Empordà (Girona), debido a las consecuencias del temporal y a la situación de algunos cauces.

Los equipos de emergencia continúan pendientes de la evolución meteorológica para poder reanudar la búsqueda por tierra en cuanto las condiciones lo permitan.