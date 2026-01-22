Álex Aragonés 22 ENE 2026 - 19:30h.

El hombre encontró la obra de La femme cheval del genio de Figueres, apoyada en un contenedor

Sale a subasta una obra de la "legendaria" colaboración entre Salvador Dalí y Walt Disney: "Una de las alianzas más singulares del siglo XX"

GironaRescatar de la basura una obra de Salvador Dalí es la peculiar historia que ha vivido en primera persona un empleado de una tienda benéfica en Gante (Bélgica), donde la litografía del artista catalán estaba a punto de ser desechada.

Nicolas Bracke encontró la litografía de La femme cheval de Dalí, apoyada en un contenedor, según ha explicado al medio VRTNews: "Estaba lista para ser olvidada. Aun así, me pareció hermosa".

El empleado de la tienda benéfica afirmó que muchas personas acuden a donar objetos, de los que desconocen de qué se trata. Un "regalo extraordinario" como el que ha ocurrido con la obra de Dalí o de Roger Raveel, el pintor belga del que también halló su obra Padre e hijo en la tienda benéfica Kringwinkel de Getouwstraat.

"Qué hallazgo único”

Según explica, la obra del genio de Figueres tenía el cristal del marco roto, pero la sorpresa total llegó cuando se fijó en el marco y descubrió quién era su autor: "Qué hallazgo único”.

Para asegurarse de este descubrimiento, el trabajador focalizó su mirada en el número grabado en el marco, que coincidía con la seria de número de otras obras. Gracias a ello, la obra sale este jueves a subasta pública en la tienda, que se convertirá para la ocasión en una galería de arte temporal.

La obra que se subastó por 30.000 euros tras comprarla por 175

Otra obra original de Salvador Dalí, que fue descubierta en una venta de liquidación de una vivienda en Cambridge (Reino Unido), se subastó el pasado mes de octubre con un precio de salida estimado entre 23.000 y 34.000 euros), lo que supuso un rédito de hasta 200 veces para el vendedor que adquirió en su día la pintura por 175 euros.

Según explicó Gabrielle Downie, asociada de la casa Cheffins, donde se subastó la obra, la pintura fue comprada, antes de ser identificada y autentificada, por un comerciante de arte y antigüedades local con sede en Cambridge.

"El vendedor, que desea permanecer en el anonimato, completó la investigación inicial sobre la pintura y descubrió que la obra se había ofrecido a la venta en Sotheby's en la década de 1990, totalmente atribuida a Dalí. La pérdida de una atribución es bastante inusual en el mundo del arte moderno, lo que convierte este descubrimiento en un importante para los estudiosos de Dalí", destacó Gabriell Downie.

Otra pieza inusual que se tasó y tuvo un valor entre 20.000 y 30.000 euros, convirtiendo la creación de Dalí en un auténtico chollo para el vendedor que vio en la ilustración una obra que fue vendida sin saber que era original del pintor catalán.