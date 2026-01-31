El servicio opera con una decena de tramos de la red con servicio alternativo de bus y con limitación de velocidad

Rodalies opera con una decena de tramos con servicio de bus y limitaciones de velocidad

Compartir







Adif ha señalado 179 puntos de la red ferroviaria catalana en el que los maquinistas deberán reducir la velocidad a partir del lunes, lo que representa 27 más que los que estaban fijados esta semana, en la que se han multiplicado las actuaciones para reparar deficiencias en la infraestructura.

Son datos de un documento interno que se distribuye semanalmente a los maquinistas para informarles de los puntos de toda la red ferroviaria de España en los que se debe reducir la velocidad respecto a lo que sería habitual.

Las rutas más afectadas con la reducción de velocidad

El documento recoge los puntos comunicados por Adif en los que se procederá así por motivos como obras en marcha, elementos de riesgo identificados en taludes o el terraplén, zonas vulnerables a inundaciones o situaciones relacionados con aparatos de vía.

El documento para la próxima semana, a partir del lunes, incluye 179 puntos de reducción de velocidad en la red catalana, de los cuales 27 son nuevos respecto a la semana anterior.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies ante el descontrol en la circulación de trenes

Las mayores afectaciones son en las líneas de Rodalies o de Regionales en puntos como Cunit, Vilanova i la Geltrú, Garraf, Castelldefels, Estació de França o Clot (Barcelona), Cerdanyola del Vallès o Montcada. También en Sant Vicenç de Calders, Cunit, el Vendrell, Reus o Riba-roja (Tarragona), así como en Cervera y Almacelles (Lleida), o en Portbou y Girona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Adif ha llevado a cabo decenas de actuaciones urgentes en la infraestructura

A la espera de que la próxima semana se vaya recuperando el servicio que había antes de la crisis de movilidad desatada a raíz del accidente del 20 de enero en Gelida (Barcelona), Adif ha llevado a cabo decenas de actuaciones urgentes en la infraestructura, al tiempo que analiza otros puntos vulnerables.

Este fin de semana, el servicio de Rodalies de Cataluña opera con una decena de tramos de la red con servicio alternativo de bus y con limitación de velocidad en prácticamente todos los recorridos en tren. En cuanto a la movilidad por carretera, sigue cortado un tramo de la AP-7 en sentido sur en Martorell (Barcelona).

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por esta razón, están levantadas las barreras de la C-32 en los peajes troncales de Vallcarca (Sitges) y de Cubelles en sentido sur, pero no en el resto; desde este sábado hay que pagar ya en el resto de peajes de esta autopista.