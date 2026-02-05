Álex Aragonés 05 FEB 2026 - 04:30h.

Más de 550 voluntarios participan en una colecta que tiene como objetivo promover el aprovechamiento de los alimentos a través de iniciativas de economía circular y verde

Tirar fruta y verdura por su aspecto sale caro: piden avanzar hacia un modelo más sostenible

BarcelonaBarcelona cuenta con 3.300 naranjos, que representan el 1,5% de los árboles de la ciudad y que desde hace seis años cuenta con un proyecto en el que la ciudadanía da una segunda vida a las naranjas para convertirlas en mermelada, a través de una recogida comunitaria.

Esta iniciativa empezó en 2021 en el distrito barcelonés de Sant Andreu, donde está el 35% del total de naranjos de la ciudad. Desde entonces, más de 550 voluntarios participan de forma anual en una colecta que tiene como objetivo promover el aprovechamiento de los alimentos a través de iniciativas de economía circular y verde.

El proyecto ‘Barcelona espigola’ vuelve a las calles este viernes hasta el próximo 11 de febrero, fecha en la que los participantes recogerán naranjas en los distritos de Ciutat Vella, Les Corts, L’Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sant Andreu y, por primera vez, Sarrià - Sant Gervasi.

La Agencia de Salud Pública analiza las naranjas recogidas

"Las naranjas recogidas, previamente analizadas por la Agencia de Salud Pública, serán procesadas y transformadas en mermelada en un obrador, que cuenta con un proyecto de inserción sociolaboral de la Fundación Espigoladors", explican desde el Ayuntamiento de Barcelona sobre un proceso que tiene premio para los participantes.

Se trata de la mermelada bautizada con el nombre de La Marga, que será distribuida por entidades sociales de cada uno de los distritos a personas que sufren situaciones de pobreza alimentaria o riesgo de exclusión social: "También se ha convertido en un 'obsequio kilómetro cero' en actos y eventos ciudadanos, o bien para dar a conocer esta iniciativa innovadora en jornadas y congresos con visitantes de otras ciudades o países".

El proyecto también incluye acciones de comunicación y sensibilización más allá de los espigueos, de manera que se llevarán a cabo una serie de talleres en centros educativos y entidades de los distritos para compartir con niños y niñas, jóvenes y la ciudadanía en general la problemática de las pérdidas y el desperdicio alimentario e intercambiar reflexiones sobre el derecho a una alimentación saludable y sostenible.

De 4.930 kilos de naranja a 13.400 unidades de mermelada

El Ayuntamiento, año tras año, ha logrado que la iniciativa 'Barcelona Espigola' tenga "más impacto" y pueda llegar a muchas más entidades vecinales y colectivos que sufren situaciones de vulnerabilidad.

En la edición del 2025 participaron más de 550 personas voluntarias, y se recuperaron y transformaron un total de 4.930 kilos de naranja amarga. El resultado fueron 13.400 unidades de mermelada, que se distribuyeron en 58 equipamientos como centros educativos o entidades ciudadanas.

Los distritos con más naranjos amargos

Parques y Jardines, con la colaboración de los distritos, elige las calles donde puede ser más exitosa la recogida de naranjas para la mermelada considerando factores como la cantidad de árboles con suficientes naranjas y la pacificación del tráfico.

El distrito con más naranjos amargos es Sant Andreu, con más de 1.100 ejemplares. Sant Martí tiene cerca de 500, Horta-Guinardó unos 340, Gràcia cerca de 300, Nou Barris unos 220, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc unos 200 cada uno, L’Eixample y Sarrià-Sant Gervasi unos 165 cada uno y Les Corts aproximadamente 70.

Asimismo, para espigar hay que disponer de seguro para las personas y de riesgos a terceros, que se obtiene en el momento de la confirmación de la inscripción para participar en las espigadas.