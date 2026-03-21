Asun Chamoso 21 MAR 2026 - 19:30h.

El Ayuntamiento de Barcelona la homenajea por ser "un personaje único e irrepetible de la cultura popular"

La placa estará en la calle Sant Ramon número 6 donde vivió casi 50 años

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BarcelonaBarcelona rendirá homenaje a la artista Carmen de Mairena. Y lo hará con una placa en su recuerdo en la calle de Sant Ramon número 6 donde vivió casi 50 años. "Fue un personaje único e irrepetible de la cultura popular barcelonesa. Un símbolo de la Barcelona más canalla, nocturna y popular, vinculada al Paralelo y al entretenimiento irreverente", explica el Ayuntamiento de Barcelona.

El acto, que será este domingo a las 11.30 horas, coincidirá con el sexto aniversario de su fallecimiento a los 86 años. Junto con el descubrimiento de la placa conmemorativa, habrá actuaciones de artistas de El Cangrejo, local icónico y escenario clave de la carrera Carmen de Mairena. "Es recordada como uno de los últimos personajes que mantuvieron vivo aquel espíritu irreverente y teatral del Paralelo de las primeras décadas del siglo XX", destaca el consistorio.

El que no faltará al homenaje es su impulsor: el cantante Adrián Amaya, que adelantaba el tributo en la cuenta oficial de Carmen de Mairena. "Después de seis años luchando para poder rendirle un merecido homenaje a mi amiga Carmen de Mairena en Barcelona, su ciudad, concretamente en su barrio El Raval, puedo comunicaros como promotor e impulsor de la iniciativa y propuesta de homenaje, que por fin se me escuchó", asegura "feliz, emocionado y orgulloso".

Un adiós pendiente

Adrián Amaya recuerda que conoció a la artista cuando participó en un programa de televisión cantando copla con 13 años. Desde ese momento entablaron una amistad que duró hasta el mismo día en que falleció el 22 de marzo de 2020 en una residencia de Barcelona por causas naturales. Con la pandemia, quedó pendiente darle un adiós: "Me quedó una espina porque, con la vida tan difícil que había tenido y que le había pasado factura, no tener una despedida en condiciones era injusto".

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En un primer momento, Amaya intentó que una calle de Barcelona llevara el nombre de Carmen de Mairena. Inició una campaña de recogida de firmas para hacer la petición al Ayuntamiento, que le comunicó que tenían que pasar cinco años desde el fallecimiento.

Pasado ese tiempo, el promotor volvió a insistir y le explicaron que en el barrio del Raval hay muchas calles con nombres históricos y había una larga lista de espera de peticiones. Así que le propusieron la colocación de una placa conmemorativa y así ha llegado el homenaje, con el apoyo de amigos, vecinos y el colectivo LGTBIQ+.

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"Hacer justicia y dignificarla"

El impulsor del homenaje quiere poner en valor a una Carmen de Mairena más desconocida: "Se merece el homenaje porque con la faceta televisiva quedó tapada la parte artística y humana. Y el homenaje sirve para hacer justicia y darle valor. Es dignificarla".

Y destaca su lado solidario y generoso: "Fue una muy buena persona, sobre todo en su barrio en el Raval, con gente que pasaba por apuros y estaba dispuesta a ayudar. Muchos vecinos me decían que en casa de Carmen siempre había un plato de comida para quien lo necesitara".

Adrián explica como la condición de homosexual marcó su juventud y fue perseguida por el régimen franquista. La detuvieron en ocho redadas y pasó un año en la cárcel Modelo de Barcelona en los años 60. Una mancha que dificultó su carrera profesional. "Se fue al otro mundo sin tener un perdón público ni una reparación. Y creo que esta placa, en parte, es para hacer esta reparación", asegura.

Una dilatada carrera que empezó con 16 años como cantante de copla en el Paralelo con el nombre artístico de Miguel de Mairena. Actuó en salas de fiestas, teatros, salas de cabaret y después llegó el transformismo y su transición. En los años noventa llegó su boom televisivo con sus apariciones en programas como 'Crónicas Marcianas'. Los problemas de salud la retiraron de los escenarios. El 22 de marzo de 2020 Carmen de Mairena falleció en un hospital de Barcelona.