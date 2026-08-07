Antoni Mateu 07 AGO 2026 - 17:00h.

Una empresa industrial nipona se ha hecho viral tras presentar una solución individual para combatir las altas temperaturas en el país

La 'cúpula de calor o domo' el fenómeno que traerá a España la quinta ola de calor con temperaturas máximas anormales

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El calentamiento global hace subir los termómetros en zonas que nunca antes habían tenido que preocuparse por el calor. Uno de esos sitios es Japón, y una de las soluciones que han visto la luz para paliar los mercurios, son las neveras individuales que han sido desarrolladas por una empresa que se dedica a la fabricación de equipos de refrigeración y de neveras (SDRS). El invento se llama Do Hiemon Box, se comercializa a modo de “cabina de refrigeración”, tiene capacidad para una persona adulta y cuenta con una puerta de cristal que permite interactuar con las personas que están al otro lado.

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Entrando más en detalle, su altura es de dos metros y cuenta con un banco es de 45 centímetros de profundidad para poder sentarse. De ancho mide 93 centímetros y de profundidad, 1,2 metros y su peso es de 293 kilos. Sentados, tenemos una distancia de 41 centímetros desde la repisa hasta el suelo, por lo que es un espacio pensado para poder tener las piernas sin notar fatiga.

La temperatura que alcanza la nevera

A diferencia de las cámaras industriales, esta “cabina fría” alcanza una temperatura de 15 grados centígrados, independientemente de la temperatura a la que se esté afuera.

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Además del propio diseño exterior con la puerta de cristal, la nevera no cuenta con el mismo sistema que podemos encontrar en frigoríficos domésticos: tiene una repisa en la que nos podemos sentar y, justo detrás de la nuca (en la parte superior trasera) tiene un ventilador que expulsa aire frío directo a una temperatura de 5 grados centígrados.

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Sin embargo, a pesar de la temperatura fría, la prevención del choque térmico cuando salimos al exterior también forma parte de los planes de prevención del calor: la nevera cuenta con un temporizador de 20 minutos que previene que nos lleguemos a enfriar demasiado rápido. Aunque los portavoces de la empresa explican que, con apenas 10 minutos de uso, ya vamos a notar alivio térmico en todo el cuerpo.

Necesita enchufe y su uso es “empresarial”, de momento

Aunque se ha hecho virales imágenes de personas en la calle utilizando la nevera (cosa que puede ser plausible si la conectamos a un generador portátil o a una batería) estas “neveras para humanos” necesitan de una alimentación constante a la corriente para poder funcionar.

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Sin embargo, a pesar de ello, la compañía explica que consume “aproximadamente la mitad” de la electricidad que utiliza un aire acondicionado convencional, en el mismo tiempo de uso.

Por el momento, el uso de estas cabinas es para personas que se dedican al trabajo en la construcción, en fábricas, o en condiciones en las que se requiere mucho esfuerzo físico para llevar a cabo la actividad.

Sobre su precio, una unidad de este invento cuesta 1,5 millones de yenes más impuestos. Lo que, traducido a euros serían, aproximadamente 8.230 con el cambio actual.