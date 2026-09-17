La Generalitat envió el mensaje de ES-Alert llegó a las 22:08 cuando llevaba dos horas lloviendo

Nuevas inundaciones en Valencia: calles anegadas, garajes inundados, problemas en el transporte público y rescates en vehículos

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El aviso de ES-Alert ha vuelto a llegar tarde, igual que pasó con la DANA. El mensaje de alerta a los vecinos llegó cuando ya llevaba lloviendo casi dos horas. Muchas personas fueron sorprendidas en plena calle cuando el agua ya había inundado vías y bajos.

Los vídeos de las primeras inundaciones ya circulaban por redes mostrando las calles anegadas y coches cubiertos de agua cuando sonaron los teléfonos de los valencianos con la alarma por las lluvias torrenciales.

Protección Civil envió un ES-ALERT a la población de la provincia a las 22:08 y reavivaba la polémica sobre si la alerta llegaba otra vez tarde.

En el aviso, se recomendaba a la ciudadanía evitar desplazamientos, alejarse de los cauces y subir a las plantas superiores de las viviendas, pero ya muchas calles, sótanos y locales estaban inundados. La gente, sin embargo, ya estaba en la calle cuando recibieron la alarma y fue sorprendida por el aluvión de agua que lo obligó a ponerse a salvo por su propio sentido común.

Un temporal de lluvias en apenas unas horas revive el fantasma de la DANA

Valencia ha revivido el temor de la DANA, a punto de cumplirse dos años de la tragedia. El diluvio, anunciado desde la jornada anterior, golpeaba principalmente la capital, causando inundaciones en calles y garajes, y numerosos problemas de tráfico.

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Las fuertes lluvias volvían a despertar fantasmas en lugares simbólicos como el barranco del poyo a su paso por Paiporta. El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un ES-Alert a los móviles del litoral norte y sur de la provincia de Valencia para informar del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas.

La alerta pedía a los ciudadanos que permanecieran atentos a las recomendaciones, que evitaran desplazamientos y a alejarse de los cauces y barrancos, así como respetar los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua acceder a pisos superiores de las viviendas.

Las fuertes lluvias han dejado en poco tiempo durante la tarde acumulados de 85 litros por metro cuadrado en l'Eliana, 76,2 en Torrent y 73,6 en Chiva, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). En Riba-roja de Túria se han alcanzado 63,4 l/m2, Llíria, 64,2 y Paterna, 67,4, son algunas otras de las localidades valencianas que han superado los 60 litros por metro cuadrado.