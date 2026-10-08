Asun Chamoso 08 OCT 2026 - 19:30h.

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá cuatro millones que tendrán un impacto estimado de 12 millones en el comercio local

Los vales de descuento de 10 euros de 'Bonus Consum' se pueden utilizar en compras superiores a 30 euros

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BarcelonaCon la campaña de Navidad más cerca, el Ayuntamiento de Barcelona lanza la nueva campaña de 'Bonus Consum' para impulsar el comercio local de la ciudad, promocionando la compra en tiendas y establecimientos comerciales de proximidad, un sector estratégico. A partir del 13 de octubre, los ciudadanos podrán darse de alta para utilizar estos vales descuento. La siguiente fase llegará después de la campaña navideña y de rebajas, a principios del año 2027. Se espera que unos 60.000 compradores se sumen a la campaña.

El consistorio barcelonés invierte en los nuevos bonos cuatro millones de euros, en las dos fases, que se destinan en un 92 % a la financiación directa de las ayudas a los comercios y el resto, a los gastos de gestión de la iniciativa. Se calcula que esta inversión tendrá un retorno para el sector comercial de cerca de doce millones de euros, dado que los bonos consumo son vales de compra que la ciudadanía puede adquirir por un importe de 10 euros, pero que pueden utilizar en compras en comercios de proximidad siempre que tengan un valor igual o superior a 30 euros.

Es una iniciativa que impulsó el Ayuntamiento de Barcelona después de la pandemia, a finales de 2021, y este año se enmarca dentro de la Capitalidad Europea del Comercio Local Barcelona 2026, durante la que se ofrecen más de 300 actividades en los diez distritos de la ciudad.

¿Dónde utilizar los vales descuento?

La iniciativa está dirigida a los comercios cotidianos alimentarios y no alimentarios, y a los de servicios cotidianos. Las bases contemplan que puedan optar los comercios que tengan su establecimiento en Barcelona, con domicilio social en Cataluña, con una facturación anual inferior a 50 millones de euros, una superficie inferior a 800 metros cuadrados y un máximo de 250 personas trabajadoras, según informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Esto representa más de 30.000 establecimientos que incluyen, entre otros, comercios de frutas y verduras, carnes, pescado, pan y pastelería, textil, vestido, calzado, peletería, farmacia, droguería, perfumería, pinturas, decoración, herbolarios, ferreterías, aparatos domésticos y electrónicos, bienes usados de uso doméstico, instrumentos musicales, coleccionismo, joyería, librerías, floristerías, venta de juguetes, material deportivo, peluquerías, quioscos, heladerías, servicios fotográficos y veterinaria. En esta edición también se incluyen como novedad los más de 40 mercados municipales.

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La campaña deja fuera a los servicios de restauración y otras actividades no admitidas, como las salas de fiesta, salas de espectáculos, locales de juego y azar, gastos en cualquier producto que pueda crear adicción y sea perjudicial para la salud, como tabaco o bebidas alcohólicas, cadenas de comida rápida, tiendas y servicios 24 horas, negocios de autoservicio sin personal, servicios de alquiler de vehículos, tiendas de CBD y derivados cannábicos, vapeadores, así como las franquicias y la compra de vales o tarjetas regalo con los bonos de consumo, entre otros.

También en esta edición se ha limitado el importe máximo de bonos que puede canjear cada empresa a 1.000 bonos, de manera que la ciudadanía podría gastar un máximo de 30.000 euros por empresa. De esta forma, el impacto de la medida se reparte al máximo entre el sector comercial.

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¿Cómo conseguir los vales?

El ayuntamiento explica que para participar será necesario ser una persona física mayor de edad y residente en Barcelona que ha de apuntarse en una página web municipal. También se establece un sistema de participación por fases para evitar que una sola persona acapare un número elevado de bonos, de manera que se premia y se limita la participación en el tiempo y en el número de bonos. La previsión es que pueda llegar a más de 60.000 personas, con un máximo de hasta 3 bonos por persona en cada fase.