"He visto al diablo", dice Jorge Mario Bergoglio en una de sus anotaciones publicadas en forma de diario por la editorial vaticana LEV y titulado 'El diario personal del Papa Francisco'

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El diario personal del Papa Francisco revela que vio "al diablo" en más de una ocasión tentándole con una "seducción pagana" y que sufrió una "crisis espiritual" durante su pontificado, entre los años 2021 y 2022.

"He visto al diablo", dice Jorge Mario Bergoglio en una de sus anotaciones publicadas en forma de diario por la editorial vaticana LEV y titulado 'El diario personal del Papa Francisco', que se publica estos días en cinco idiomas y en 94 países.

Francisco recuerda los "ojos amenazantes" del diablo

En concreto, el que fuera Pontífice asegura que lo vio una vez "desde el automóvil" y otra "en el coro", durante una misa, y que no olvidaba "sus ojos amenazantes", según informa el portal oficial del Vatican 'Vatican News'.

También afirma que percibía su presencia "al acecho", que se infiltraba en los viajes, como el de Chile en 2018, marcado por el escándalo de los abusos, en el gobierno de la Curia y que lo tentaba con una "seducción pagana". Frente a ello, Bergoglio dice que "luchaba" con el Rosario. "La Virgen me ha salvado", escribió.

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Las notas abarcan el periodo de 1992 a 2024 y han sido presentadas en forma de diario, editado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, amigo de Francisco desde hace mucho tiempo, a quien él llamó desde Argentina a Roma en 2023 para dirigir el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

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En el texto, también se revela que Francisco vivió una "crisis espiritual" durante aproximadamente dos años de su pontificado: desde principios de 2021 hasta 2022, cuando su enfermedad empeoró, pero también durante "los ataques decisivos de las fuerzas del mal". "Si el diablo ataca tan abiertamente, es porque no me queda mucho tiempo y me quiere como presa", escribió en 2016.

Francisco dice que se encomendó por completo a la misericordia de Dios y, según su propio relato, recibió "señales" e "inspiraciones" divinas que fortalecieron su "fe en medio de las pruebas". En la capilla, señala, habló con Dios: "Él sonrió, sentí la mirada misericordiosa de Jesús".

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El resultado de esta crisis fue una "renovación espiritual", según indica, que se reflejó en dos documentos: la carta apostólica 'Es la confianza', que conmemora el 150 aniversario de Teresa de Lisieux (2023), y la encíclica 'Dilexit nos' (2024) sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

El cardenal Fernández subraya que estos son los "dos documentos que mejor muestran al Francisco actual", porque combinan una "confianza intensa y reconfortante en un Dios de amor" con la "devoción a los demás".