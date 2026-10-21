Asun Chamoso 21 OCT 2026 - 05:30h.

Unas 50 alumnas de ocho municipios rurales participan en el programa 'Empodera-T' de la Diputación de Lleida

Los cursos son de cuidado y atención a las personas, emprendimiento y reparaciones básicas y jardinería

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LleidaEn el centro social de Gerri de la Sal un grupo de alumnas aprende a colocar unas baldosas en el lavabo y a tapar agujeros en una pared para después pintarla. "Lo tenía pendiente para sentirme más manitas", comenta Maria, de 33 años, con una sonrisa. Antes, han arreglado las grietas de un muro, que han tapado con cemento. Es un curso de bricolaje y jardinería para mujeres de municipios rurales de Lleida. "Está bien sentir que tú lo puedes hacer en casa. Habrá cosas que tendrá que hacer un profesional, pero si lo puedo hacer yo misma, mejor. Es para aprender y sentir que puedo tirar adelante un proyecto y saber los pasos a seguir", asegura Magda, de 31 años.

Unas clases de reparaciones básicas del programa 'Empodera-T' de la Oficina de Reto Demográfico de la Diputación de Lleida. "Es darme herramientas para sentirme útil en situaciones como si se estropea la nevera, se rompe la tubería del fregadero o para hacerme una pequeña estantería. Creo que la palabra es empoderada. Tengo los conocimientos básicos para empezar a solucionar los problemas que surjan en casa con mis manos", destaca Maria.

Un aprendizaje que les está sirviendo para perder el miedo, ganar autonomía y no depender de otros. "La mayoría son pueblos aislados, hay pocos profesionales y tienen mucho trabajo", lamenta Magda. Y añade Maria: "A veces, llamas a un electricista y ves que lo podrías haber solucionado sola".

La formadora es otra mujer. Es Rosa, con una empresa de reparaciones y construcción, que se inició con la rehabilitación de dos masías. "Son entornos con poca población y no tiene que haber alguien que sepa hacer lo que necesitan para el mantenimiento de la casa. A veces no encuentran a un profesional por el desplazamiento. Les saca tiempo de otros trabajos más lucrativos y se quedan esperando. Es para que tengan la capacidad de resolver problemas con independencia y sin esperar que alguien venga a hacerlo. Todo se puede hacer si alguien te lo explica. Te pones y lo haces", explica Rosa Berral, formadora del curso de reparación básica, mantenimiento y jardinería.

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Y en el listado de reparaciones para el día a día entra desde "cambiar una cisterna, poner un enchufe, reparar un grifo, cambiar la cisterna del lavabo, poner baldosas, rebozar paredes, reparaciones de madera o podar". No faltan las explicaciones de riesgos laborales, los materiales y el proceso detallado.

Un curso para impulsar una red de apoyo y también proyectos vitales. "Es autonomía porque si somos unas cuantas personas que nos podemos ayudar entre nosotras, mejor. Es para aprender por mí misma, para la casa y ayudar a los amigos", destaca Magda. "En mi caso, tengo la idea de vivir en una casa y en parte me gustaría hacerla yo, y saber las bases de hacer un muro o una escalera que no sabes por dónde empezar ahora es ¿por qué no? ", apunta Maria.

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Tres líneas de cursos

El programa 'Empodera-T' tiene el objetivo de proporcionar herramientas a mujeres de municipios rurales para diversificarse profesionalmente o ampliar sus conocimientos. Llegará a una cincuentena de alumnas durante este último trimestre del año. La prueba piloto está en marcha en las comarcas del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Alt Urgell y la Noguera, que son las que cuentan con más núcleos de población de menos de 500 habitantes y más alejados de la capital de comarca.

El vicepresidente de la Diputación de Lleida, Agustí Jiménez, destaca que "con el 'Empodera-T' queremos acercar oportunidades de formación a las mujeres que viven en municipios rurales, especialmente en aquellos núcleos más pequeños y alejados de los principales centros de servicios. Es una manera de facilitar que puedan adquirir nuevas competencias y abrir nuevas oportunidades profesionales sin tener que marcharse de su municipio".

En total, se han programado ocho cursos de tres temáticas, que responden a las principales necesidades manifestadas por los agentes del territorio como cuidados y atención a las personas, en Rialp, Gavet de la Conca, Sorribes y Camarasa; emprendimiento para transformar ideas en proyectos de vida e iniciativas profesionales, con ediciones en Aramunt y Organyà, y reparaciones básicas, mantenimiento y jardinería, en Gerri de la Sal y Àger.

Las formaciones tienen una duración de entre 40 y 90 horas de sesiones presenciales. Además, las participantes recibirán acompañamiento individualizado para aplicar los conocimientos adquiridos, reforzar sus competencias y resolver dudas. Este apoyo incluye orientación para la inserción laboral, la mejora de la empleabilidad y el autoempleo, así como asesoramiento para desarrollar proyectos profesionales.