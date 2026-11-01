Asun Chamoso 01 NOV 2026 - 11:57h.

El equipo está formado por Joan Vilanova y Aleix Pujantell, de 12 años, con su entrenadora Mireia Alba

La Final Mundial de la World Robot Olympiad es en San Juan de Puerto Rico

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LleidaA sus 12 años, Joan Vilanova y Aleix Pujantell esperan ilusionados la final mundial de la World Robot Olympiad. Son el equipo Patufets.cat junto a su entrenadora, Mireia Alba, de la Seu d'Urgell (Lleida). Es una de las competiciones más prestigiosas de robótica para jóvenes, en la que participan 500 equipos de más de 100 países, que diseñan, construyen y programan un robot. "Significa mucho, porque clasificarse para un campeonato del mundo a nuestra edad es muy chulo. El año pasado tuve la oportunidad de participar y me lo pasé muy bien. Aprendí muchas cosas y espero que este año vuelva a ser una experiencia igual de buena y que pueda seguir aprendiendo", explica Joan. "Es una gran oportunidad, porque llegar a un campeonato del mundo es bastante difícil. Es una experiencia muy buena que no se vive todos los días y tengo muchas ganas de participar", añade Aleix.

Es el único equipo catalán que participará tras quedar subcampeones en la final española en la categoría de Robomission Elementary. "Significa valorar el talento, dar oportunidades y potenciar capacidades en el ámbito de la robótica. Es una recompensa a muchas horas de trabajo en los últimos tres años. Es muy difícil lo que han conseguido. Se han clasificado dos años seguidos para el mundial. El año pasado, en Singapur, quedaron en la 66.ª posición", destaca Mireia Alba.

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Esta vez, la sede del mundial es en San Juan de Puerto Rico del 8 al 10 de diciembre. El siguiente reto de los Patufets.cat es conseguir financiar el viaje: "Necesitamos 10.000 euros para los vuelos, el alojamiento y la inscripción para el equipo. Pedimos a instituciones, empresas o un micromecenazgo particular que nos ayuden a cumplir este sueño. Haremos un sorteo solidario y también vendemos llaveros".

Y el sueño de Joan y Aleix pasa por superar una cita de su robot con la cultura, el lema de la edición. Una misión de tan solo dos minutos de tiempo: "El robot se convierte en estrella del rock y tiene que ayudar a montar un espectáculo musical. Tiene que coger tres instrumentos musicales y llevarlos al backstage, llevar un micrófono al escenario, conectar dos cables del altavoz al amplificador y colocar seis notas musicales en un pentagrama, más una tarea extra que tienen que resolver antes de ir al Mundial".

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Un robot diseñado por ellos mismos desde marzo hasta junio con piezas de lego y otras creadas con una impresora 3D. Horas y horas de "trabajo, programación, pruebas, errores, aprendizaje y mucha ilusión". Incluso en verano con solo 15 días de vacaciones. Un tiempo en que les ha dado tiempo a desmontarlo, rediseñarlo para ganar estabilidad y volverlo a programar. "Le han dado mucha caña. Aprenden muchos valores como la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la resiliencia, la perseverancia, a no tirar la toalla, es el ensayo y error. Las matemáticas están inmersas en la programación. Les puede ayudar en su día a día en la vida", remarca la entrenadora.

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Mireia hace 10 años que entrena equipos de robótica educativa. Joan y Aleix fueron sus alumnos en cuarto y quinto de primaria. Un vínculo que ha seguido más allá del colegio. "Me gusta la robótica porque puedo pasar tiempo con mis amigos y porque me gustan las matemáticas, la programación y todo lo relacionado con la tecnología. Además, creo que en el futuro la robótica servirá para muchas cosas de nuestra vida, así que está muy bien empezar a aprender sobre robótica desde pequeños", asegura Joan.

Un aprendizaje que han decidido continuar más allá de clase. "Empezamos con la robótica cuando íbamos a cuarto de primaria y nos gustó tanto que decidimos seguir. Cada vez nos fue gustando más y aprendíamos más cosas. Creo que en el futuro habrá muchísima tecnología y todo lo que estamos aprendiendo ahora nos servirá. Además, preparando los campeonatos aprendemos un montón de cosas nuevas", afirma Aleix.

Los dos quieren seguir ese camino de conocimiento en Puerto Rico. "Espero aprender mucho, pasármelo muy bien y conocer a nuevos amigos de otros países. Sobre todo, tengo ganas de disfrutar de la experiencia y seguir descubriendo cosas nuevas", confía Joan. Y también van a competir, reconoce Aleix: "En esta final queremos superarnos y conseguir estar entre los 40 mejores equipos del mundo. Y si podemos quedar entre los 20 primeros, ¡sería genial! Espero que todo vaya muy bien y que disfrutemos mucho". "Pase lo que pase, será un aprendizaje", concluye la entrenadora de los Patufets.cat.