El joven de 21 años que era el supuesto administrador de uno de los grupos de comunicación por los que se coordinaron los disturbios del pasado sábado

El dispositivo contra 'Blocus' en Barcelona se salda con 1.440 identificados y tres detenidos

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La juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido durante el fin de semana en Cabrera d'Anoia (Barcelona) por su presunta implicación en los disturbios registrados en el centro de Barcelona el pasado 24 de octubre.

El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que se encontraba en funciones de guardia y que se ha encargado de recibirle para tomarle declaración en relación con estos hechos.

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Se trata de un joven de 21 años que era el supuesto administrador de uno de los grupos de comunicación por los que se coordinaron los disturbios del pasado sábado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a través de un comunicado, su detención está vinculada al movimiento 'Blocus'.

La causa judicial permanece abierta por los presuntos delitos de desórdenes públicos y organización criminal, según ha detallado el TSJC. Tras su comparecencia ante la autoridad judicial, se ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de eludirla mediante el pago de una fianza.

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Más de 1.400 identificados

En total este pasado sábado el dispositivo policial en Barcelona contra las nuevas concentraciones convocadas por el grupo 'Blocus' se ha saldado con 1.440 identificados y tres detenidos (entre las que se encuentra el chico de Cabrera d'Anoia), además de 127 actas administrativas abiertas por decomiso de herramientas "potencialmente peligrosas" y sustancias, aunque no se registraron disturbios.

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Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de los 79 menores detenidos hasta ahora por los disturbios de Barcelona del pasado 24 de octubre, cinco han sido internados por orden judicial, y 72 permanecen en libertad vigilada, de ellos 32 con la prohibición de acudir a manifestaciones.

El dispositivo, con efectivos de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, tenía como objetivo prevenir incidentes y pillajes como los que se vivieron en la ciudad el pasado sábado, han informado los Mossos en un comunicado.