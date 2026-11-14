Iván Sevilla 14 NOV 2026 - 17:54h.

El 22 de noviembre en Masalavés, Valencia, se celebra una función benéfica con cómicos cuya entrada cuesta 10 euros

José necesita sesiones de rehabilitación con un precio mensual de 2.700 euros, que "no paga la Seguridad Social"

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ValenciaUna gala de humor solidaria se ha organizado para el domingo 22 de noviembre a favor de José, el niño valenciano con parálisis cerebral y autismo de quien ya contamos su historia en 2025. "Su terapia es muy costosa", nos recuerda su padre.

En conversación con Informativos Telecinco, José Flores nos ha repetido que sigue llevando a su hijo a una rehabilitación que le permita andar, pero cuyo precio asciende a 2.700 euros mensuales.

"La Seguridad Social no lo paga", lamenta el progenitor de un pequeño que tuvo que afrontar dos cirugías a vida o muerte de las que salió bien, por fortuna. Su familia continúa recaudando dinero que necesitan para su tratamiento.

Uno con el que está aprendiendo a caminar. Las sesiones intensivas, de unas tres horas al día de lunes a viernes, ayudan al menor en su progreso en ese aspecto. Aparte de esto, ahora "necesita una cama adaptada con barreras pediátricas".

Función benéfica con cuatro cómicos en Masalavés

José, que actualmente tiene cinco años y una discapacidad reconocida "del 42 %", sufrió un derrame cerebral de grado tres que le causó el estado de salud en el que se encuentra desde entonces.

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"Continuamos pidiendo donaciones porque no podemos cubrir los gastos de su rehabilitación", reitera su padre, añadiendo que "cualquier aporte o ayuda cuenta" para la familia del niño de Masalavés (Valencia).

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Aparte de mantener abierta una recaudación de fondos en GoFundMe y de poder colaborar por Bizum al número 613077486, también organizan eventos, como la función benéfica que se celebrará en el teatro municipal del pueblo.

Las entradas para asistir al espectáculo en el que cuatro cómicos participarán con sus monólogos tienen un precio de 10 euros. Ismael Galletero, Blay, Caoz y Alkántara tratarán de hacer reír al público que vaya.

Fila cero y pulseras solidarias a cinco euros

Quienes deseen acudir a la gala solidaria, pueden adquirir los pases en la página web El Taquillero. Igualmente, para apoyar la causa existe la denominada fila cero, que consiste en hacer una donación sin ir al evento.

En colaboración con el Ayuntamiento de Masalavés, comenzará a las 18 horas y, por otro lado, también se han lanzado unas pulseras cuyo coste es de cinco euros, con el lema 'Luchar por sonrisas'.

La familia de José no para de moverse para ir consiguiendo que la solidaridad humana les permita mejorar la vida de su hijo. Por eso, suelen aprovechar, por ejemplo, las loterías como la próxima de Navidad.

Rifas semanales para recaudar dinero también

"Estamos haciendo rifas todas las semanas vinculadas a la lotería del Cupón de la ONCE, se pueden comprar los números que quieras del 0 al 99 y cuando se cierra se hace el sorteo con el número diario que haya salido", nos explica José Flores.

Se opta a ganar dos décimos solidarios de Navidad como premios, el precio por número escogido disponible en la rifa es de dos euros. Quien quiera colaborar, puede escribir al 613 08 86 89. Todo lo recaudado va destinado al niño valenciano.