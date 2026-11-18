Cancelaciones de trenes y retrasos en algunas líneas de Rodalies, un día después de la huelga de los maquinistas en la que se incumplieron los servicios mínimos

La huelga de los maquinistas paraliza el sector ferroviario y acaba con la paciencia de los viajeros: "Esto es horrible"

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El servicio ferroviario de Cataluña continúa este miércoles con numerosas incidencias debido a cancelaciones de trenes y retrasos en algunas líneas de Rodalies, un día después de la huelga de los maquinistas, en la que se incumplieron los servicios mínimos.

Según ha informado un portavoz de Renfe, con motivo de la huelga de ayer algunos convoyes no han podido llegar a los lugares desde donde debían iniciar su servicio a primera hora de la mañana, por lo que se han suprimido cuatro trenes regionales tras no estar situados en las cabeceras.

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También debido a este motivo dos trenes de la línea de Rodalies R4 han comenzado su recorrido en L'Hospitalet de Llobregat en lugar de hacerlo desde Martorell (Barcelona). En esta línea y en la R1, que enlaza L'Hospitalet con Maçanet Massanes, en Girona, los retrasos son generalizados.

Renfe está avisando a los usuarios de que, debido a la huelga de ayer, pueden producirse incidencias en la disponibilidad de trenes durante la mañana. "Trabajamos para que el servicio de hoy se vea lo menos afectado posible, pero pueden registrarse alteraciones en los horarios", advierte la compañía ferroviaria, que añade que se mantiene el refuerzo de autobuses interurbanos.

En el día de ayer, Cataluña volvió a vivir una nueva jornada de movilidad caótica por el enésimo incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los maquinistas, lo que llevó al Govern a instar a Renfe a abrir expedientes y a llegar incluso al despido en los casos más graves de reiteración.

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En este sentido, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha exigido a Renfe que abra los expedientes necesarios contra las personas que durante la huelga debían haber ido a trabajar y no lo hicieron, y ha atribuido el incumplimiento a "un grupo reducido" de trabajadores.

Aunque estos expedientes sancionadores dependen de Renfe, aseguró que el Govern hará un seguimiento jurídico del caso y que "llegará hasta donde podamos".

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Por su parte, el director de Rodalies, Òscar Playà, afirmó que todos los maquinistas que tenían asignados servicios mínimos recibieron por vía electrónica la carta correspondiente y rechazó que sea obligatorio hacerlo de manera física, tal y como argumentan algunos sindicatos, que defienden el derecho a "la desconexión digital".