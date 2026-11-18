Cádiz pierde un escaño y pasa de nueve a ocho representantes

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El 29 de noviembre, los gaditanos elegirán un diputado menos que hace tres años. No es un detalle menor en una provincia que en 2023 repartió sus nueve escaños entre cuatro partidos. El Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre, fija para Cádiz 8 diputados. Con ese cambio, Andalucía pasa de 61 a 60 escaños en el Congreso. Sigue siendo la comunidad con más diputados, pero su peso se reduce justo cuando su voto vuelve a ser decisivo.

El reparto entre provincias lo regula el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La norma parte de que el Congreso está formado por 350 Diputados y de que a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Ceuta y Melilla eligen una cada una. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población de derecho. Por eso el mapa cambia de una convocatoria a otra a medida que se mueve el padrón.

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Este año el ajuste se ha llevado un escaño de Cádiz, que lo pierde debido a su peso poblacional. Fuera de Andalucía, el cambio más visible es el de Madrid, que pasa de 37 a 38 diputados.

Provincia a provincia

Sevilla vuelve a ser la circunscripción andaluza que más diputados elige, con 12, los mismos que en 2023. La sigue Málaga, que mantiene sus 11. Cádiz es la única que cambia, pasando de nueve escaños en las últimas generales, a elegir el próximo 29 de noviembre a ocho, dejando de estar a dos diputados de Málaga para quedar a tres. Granada conserva sus 7. Almería y Córdoba repiten con 6 cada una. Huelva y Jaén cierran el mapa con 5, la cifra más baja de la comunidad. Sumadas las ocho provincias, Andalucía aportará 60 de los 350 diputados del Congreso, frente a los 61 de 2023.

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En el Senado no hay cambios. Cada provincia elige cuatro senadores, porque así lo establece la Constitución, de modo que Andalucía vuelve a votar 32.

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Lo que pesa cada voto

El mínimo de dos diputados por provincia hace que no todos los votos cuesten lo mismo. A 1 de enero de 2026, Andalucía tenía 6.771.454 electores: 6.471.173 residentes en España y 300.281 en el extranjero. Sevilla reunía 1.587.942. Málaga, 1.275.710. Cádiz, 1.032.479. Huelva, la que menos, 405.645.

Si se divide cada censo entre los escaños que elige, en Huelva toca un diputado por cada 81.000 electores, más o menos. En Sevilla hacen falta unos 132.000. Cádiz, con ocho escaños, queda en unos 129.000 electores por diputado, frente a los cerca de 116.000 de Málaga. La desproporción no es un fallo de cálculo. Es el resultado de una regla pensada para proteger a las provincias menos pobladas, y que deja a las más grandes, y ahora también a Cádiz, con escaños más caros.

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Cómo votó Andalucía en 2023

En las generales del 23 de julio de 2023, los 61 escaños andaluces se repartieron así: 25 para el PP, 21 para el PSOE, 9 para Vox y 6 para Sumar. El PP obtuvo 1.588.179 votos, el 36,79%. El PSOE, 1.459.264, el 33,81%.

El mapa provincial tenía matices. Sevilla fue la única provincia en la que ganó el PSOE: 5 diputados, frente a 4 del PP, 2 de Sumar y 1 de Vox. En Málaga, el PP se quedó 5 de los 11 escaños, el PSOE 3, Vox 2 y Sumar 1. Cádiz repartió sus nueve diputados en cuatro bloques: 4 para el PP, 3 para el PSOE, 1 para Vox y 1 para Sumar. Granada dio 3 al PP, 2 al PSOE, 1 a Vox y 1 a Sumar. Córdoba, 2 al PP, 2 al PSOE, 1 a Vox y 1 a Sumar. Almería, la provincia más favorable al PP, con un 41,37% de los votos, le dio 3 escaños, frente a 2 del PSOE y 1 de Vox.

Huelva y Jaén repitieron el mismo reparto: 2 para el PP, 2 para el PSOE y 1 para Vox. En Huelva, el PP ganó con 93.400 votos frente a los 92.098 del PSOE. Sumar se quedó sin escaño en las dos provincias pese a superar el 10% en Huelva. Es el umbral real que imponen las circunscripciones de cinco diputados.

El precedente más reciente

El último examen en las urnas andaluzas es muy reciente. En las autonómicas del 17 de mayo, el PP de Juanma Moreno logró 53 escaños, dos por debajo de los necesarios para gobernar sin necesidad de apoyos. El PSOE se quedó en 28, Vox obtuvo 15, Adelante Andalucía 8 y Por Andalucía mantuvo los cinco que tenía.