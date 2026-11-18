El alcalde de Oviedo ha pedido responsabilidad y respeto a quienes dejan mochilas abandonadas mientras se busca a El Ruso

Seis hombres calvos detenidos y ninguno era 'El Ruso': las falsas pistas que complican la búsqueda del fugitivo de Oviedo

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OviedoLa Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra continúan buscando sin descanso a El Ruso, el autor del tiroteo a una menor de 17 años y de una explosión en un edificio de Oviedo que mató a un agente e hirió de gravedad a otro en Oviedo. Según han informado fuentes cercanas al caso, los agentes han rastreado Villafría, Grado y otros puntos de la región de Asturias en busca de este fugitivo. A través de controles de carretera, inspección del alcantarillado y búsqueda en distintas localidades y zonas rurales asturianas, los agentes tratan de dar con cualquier pista que pueda dar con el paradero de este hombre que se dio a la fuga tras colocar el explosivo en el portal de Oviedo, detallan desde 'LNE'.

Precisamente, el dispositivo se ha desplazado hasta otros puntos de la geografía española como la Cataluña. El pasado lunes 16 de noviembre, fuerzas de seguridad tuvieron que registrar dos trenes de Cercanías al recibir una falsa alarma en la que se apuntaba haber visto a El Rus en Manresa. Tras seguir la supuesta pista y comprobar que El Ruso no había llegado a la localidad barcelonesa, los Mossos d'Esquadra desmontaban el dispositivo en las principales estaciones de Barcelona.

La búsqueda de El Ruso

En el marco de este dispositivo se ha identificado a los pasajeros de dos trenes de Rodalies detenidos en Montcada i Reixac para comprobar si el sospechoso se encontraba en su interior, aunque el resultado ha sido negativo. En paralelo, también se ha desplegado un dispositivo policial preventivo en las principales estaciones de Barcelona.

Según las fuentes, unos vecinos alertaban a la Guardia Civil que habían visto al sospechoso en Manresa, ante lo que el Instituto Armado ha abierto una investigación para verificar si podría ser la persona a la que las fuerzas de seguridad buscan desde el martes pasado.

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En concreto, según las fuentes, las fuerzas de seguridad recibían a las 11.22 horas el aviso sobre dos trenes que se dirigían a Montcada i Reixac, procedentes de Manresa, con el posible sospechoso dentro.

La Guardia Civil detenía el primer tren y los Mossos el segundo, y los inspeccionaban con el apoyo de los artificieros de la unidad antiexplosivos Tedax y de la unidad canina. Sin embargo, una vez finalizadas las comprobaciones, se verificaba que no habían ningún riesgo ni ninguna persona en el interior, por lo que se permitía que los pasajeros regresaran y a las 13.30 horas los trenes reanudaban la marcha.

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Según las fuentes, en el marco de esta investigación también se han estado llevando a cabo más actuaciones para tratar de localizar al sospechoso. En concreto, también se desplegaba un dispositivo policial preventivo en las principales estaciones de Barcelona.

Los controles policiales de pasajeros en los trenes obligaban a interrumpir la circulación ferroviaria entre Manresa y Montcada Bifurcació, según Rodalies, que detallaba que la actuación de las fuerzas de seguridad se lleva a cabo entre las estaciones de Montcada i Reixac, Manresa y Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

Oviedo pide responsabilidad y respeto a quienes dejan mochilas abandonadas mientras se busca a El Ruso

Por su parte y al no encontrar ninguna pista que pueda dar con el paradero de El Ruso, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y el respeto a las personas que dejan mochilas o maletas abandonadas en Oviedo estos días, mientras se mantiene activa la búsqueda del presunto responsable de la muerte de un agente de la Policía Nacional el pasado martes, apodado como 'El Ruso'.

Ante esta situación, Canteli ha señalado que es "inevitable" que la gente "tenga miedo" ante la aparición de estos bultos abandonados y ha pedido a quienes lo hacen de manera intencionada que actúen con responsabilidad. Quien deja una maleta en la calle Uría, ha dicho, "no la deja por casualidad" sino para "hacer daño y para molestar", por lo que ha pedido "un poco de respeto".

El tiroteo y la explosión perpetrados por El Ruso

Los hechos ocurrieron a las 07:30 horas del martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó, al parecer por un conflicto vecinal, un tiroteo que hirió de bala a una joven de 17 años, que está fuera de peligro.

Los primeros agentes intervinientes encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido de gravedad a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente.

La mujer del presunto autor, que fue arrestada de forma preventiva durante las primeras pesquisas, quedó el jueves en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, aunque permanecerá unida a la causa.