Asun Chamoso 23 NOV 2026 - 18:30h.

Las fachadas de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona comparten el arte digital

Barcelona encenderá los 140 kilómetros de luces de Navidad el 26 de noviembre con una fiesta

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BarcelonaEl arte digital va a transformar la plaza de Sant Jaume de Barcelona en un paisaje en movimiento inspirado en la naturaleza mediterránea de invierno y en la tradición de las postales por Navidad. Un 'mapping' que va ambientar el espacio en las fachadas de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Un paisaje navideño efímero, creado por la artista visual y programadora creativa Alba G. Corral, del 26 de noviembre al 5 de enero.

Formas florales, hojas, ramas y estructuras orgánicas aparecen, crecen, se multiplican y evolucionan en las proyecciones navideñas, y construyen un diálogo visual entre los dos edificios, con una decoración floral navideña. Inspirada en las felicitaciones navideñas, Alba G. Corral busca que formas orgánicas se conviertan en símbolos de vida, esperanza y renovación. Una propuesta que toma como punto de partida el paisaje, con sus formas vegetales, texturas y transformaciones.

Una secuencia de postales en las que se une el imaginario natural, el ornamento navideño y la arquitectura con colores luminosos y cálidos como rojos y verdes con ambientación sonora. Los tonos más intensos darán protagonismo a los elementos que aparecen y crecen, mientras que los más suaves y oscuros aportarán contraste y profundidad. Todo ello se combinará con la tonalidad propia de las fachadas, que formará parte de la composición, permitiendo que la arquitectura emerja entre las proyecciones de color.

El 27 de noviembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar el espectáculo inaugural con música en directo de la violoncelista y compositora islandesa Björt Rùnars, establecida en Barcelona. Su música está formada por redes de sonidos superpuestos que proceden del sonido natural del violonchelo, procesado mediante efectos grabados y regrabados en directo, que crean atmósferas delicadas. Junto con Alba G. Corral, crearán esta activación del 'mapping' que integrará programación y dibujo en tiempo real con la actuación musical en directo.

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Afincada en Cataluña, Alba G. Corral es artista visual y programadora creativa. Con formación en ingeniería informática, lleva más de una década creando arte generativo mediante software y código. Al combinar sistemas generativos con técnicas de dibujo improvisadas, su lenguaje digital adquiere un carácter orgánico, creando paisajes digitales hipnóticos.

Las 'Postales de Navidad' se activarán el 26 de noviembre, a partir de las 19.00 horas. El horario de la instalación a partir de entonces será de lunes a jueves, de 18.30 a 22.00 horas, y los viernes, sábados, días festivos y vísperas de festivo se alargará hasta las 23.00 horas (excepto el día de Navidad, la noche de Fin de Año y la noche de Reyes). Cada día habrá tres sesiones con ambientación sonora, serán a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas. No habrá proyección el 30 de noviembre y el 1, 3 y 10 de diciembre.

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Conciertos de Navidad

Durante las fiestas navideñas, la plaza de Sant Jaume acogerá dos conciertos. El primero será el Concierto de Navidad de la Federación Catalana de Entidades Corales (FCEC), el 12 de diciembre, a las 19.00 horas. La Coral Sant Medir y la Coral Allegro BCN, dos de las cerca de 520 entidades corales que forman parte de la Federación Catalana de Entidades Corales, se encargan este año de llevar los villancicos al corazón de Barcelona.

La Coral Sant Medir, una agrupación de La Bordeta fundada en 1948, utiliza la música, el cuerpo y la voz como expresión de un compromiso intergeneracional con la comunidad y la cultura. Actualmente cuenta con 160 cantantes y bailarines, dirigidos por Ramon Beltran, distribuidos entre coros de adultos, jóvenes, madres y padres, así como grupos de claqué y percusión corporal.

La segunda coral participante en el concierto, la Coral Allegro BCN, nació en 1989 durante unas jornadas de especialización musical organizadas por el Área de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. Fue creada bajo la dirección artística de Pep Prats. En la actualidad está dirigida por el también compositor Enric Roca e interpreta obras de diferentes épocas, géneros y estilos, desde el Renacimiento hasta la música contemporánea y desde la música sacra hasta las composiciones populares.

El segundo concierto previsto será el 19 de diciembre, a las 20.00 h a cargo del Orfeó Manresà, una de las agrupaciones corales históricas de Catalunya, que este 2026 celebra el 125 aniversario. Fundado en 1901, en el contexto de la Renaixença, el Orfeó ha mantenido durante más de un siglo una estrecha vinculación con la cultura catalana y con la difusión del canto coral. Actualmente, está formado por 45 cantantes y, bajo la dirección de Xavier Pagès, combina el gran repertorio coral y sinfónico-coral con producciones propias y proyectos que incorporan otros lenguajes artísticos. El programa estará formado por un repertorio de canciones navideñas en catalán, que incluirá villancicos tradicionales catalanes y de otros lugares, con arreglos de diferentes estilos musicales: íntimos, rítmicos y emotivos.