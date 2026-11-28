Asun Chamoso 28 NOV 2026 - 06:00h.

La Comunidad Terapéutica de Projecte Home en Montgat (Barcelona) atiende a 55 mujeres con adicciones en su primer año

El 87,5% de las usuarias ha sufrido violencia machista y la cocaína motiva el inicio del tratamiento en el 65% de los casos

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BarcelonaMireia acaba de salir de la Comunidad Terapéutica para mujeres de Projecte Home Catalunya. Es el momento de volver a casa para seguir el camino de la recuperación de su adicción a la cocaína. "Aquí te ayudan a empoderarte. Cuando consumes, es porque hay una mochila detrás. Si no te la quitas, no podrás dejar el consumo", explica.

Regresa a su hogar, con sus hijos y a su trabajo: "Es un empujón de energía brutal. Vuelve otra Mireia. Te crea ilusión porque es duro estar en la comunidad porque tienes que hacer frente a muchas cosas. Tengo muchas ganas". Ahora se siente renovada. Lejos de la que era hace ocho meses. "Era un espejismo. Era una Mireia que no se valoraba ella misma y sin autoestima. Sin quererse, sin valorarse y sin priorizarse. Pensaba: 'Mientras los demás sean felices, mi felicidad da igual. Y te lleva donde te lleva. Mi vida, psicológicamente, era un caos y tenía que luchar contra muchos demonios y sin armas. Necesitaba parar y descansar. No solo por el consumo sino por todos los frentes abiertos que no sabía cómo cerrarlos. Tiré de la sustancia para que me diera energía. Luego, es un pez que se muerde la cola. Si tienes problemas en casa, quieres evadirte", confiesa.

En su mochila, no solo cargaba con la adicción: "Aquí no solo se trata la abstinencia del consumo. También tus miedos y tu culpa. Me he dado cuenta de los abusos que sufrimos las mujeres y, en algunos casos, normalizamos. Entras en una espiral de la que tú misma quieres salir". Una situación que tardó en buscar una solución "por la carga familiar. Piensas que tienes que estar ahí aunque sea mal. Sentía que era como abandonarlos".

Terapia y empoderamiento

Hasta que un día su familia le pidió que buscara ayuda. "Estaba agotada. Empecé a aislarme para que no me vieran y sufrieran. Me lo propusieron mis padres y les dije sí porque necesitaba descansar mentalmente. No estaba bien conmigo misma y con los demás. Necesitaba que alguien me ayudara", reconoce.

Y dio el paso de entrar en la Comunidad Terapéutica para mujeres. Una recuperación que "ha sido dura, pero fundamental. Siento que es un sitio seguro donde tratan tu mochila para que superes tus miedos y te sientas segura aquí y fuera. Te enseñan todo lo que pondrás en práctica al salir. Se hace mucha terapia. Es esencial que te dejen mantener el vínculo con tus hijos. Me han enseñado a ser fuerte, a crecer, a saber decir que no y pedir ayuda. Me han enseñado a no ir por el camino fácil. El empoderamiento es saber marcar límites y decir que no. Es lo que he aprendido. Ahora tengo herramientas".

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Una ayuda que cree que las mujeres tardan en buscar porque "somos invisibles. No se dice por miedo a ser juzgada. A las mujeres que se encuentren en una situación parecida, que sean valientes y pidan ayuda porque hay salida". Ahora una Mireia renovada espera "recuperar mi esencia. Salgo para volver a ser feliz".

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Balance de un año

Una recuperación que ha seguido en un centro que acaba de cumplir un año de funcionamiento como un recurso especializado en la atención a mujeres con problemas de adicciones. Durante ese tiempo, la Comunidad Terapéutica para mujeres de Montgat (Barcelona) de Projecte Home Catalunya ha atendido a 55 mujeres y cuenta con una lista de espera de tres meses.

Un servicio que nació para abordar el déficit de atención a las mujeres con problemas de adicciones en Cataluña, dar respuesta a las barreras de acceso a los programas de tratamiento por razones de género y crear un espacio seguro y especializado para favorecer su recuperación. Desde Projecte Home Catalunya evidencian la necesidad de un lugar donde se aborde de forma conjunta las adicciones, la salud mental, las situaciones de violencia y las dificultades sociales y económicas.

Violencia machista

En el balance, el 87,5% de las mujeres atendidas ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida. La experiencia clínica muestra que esta relación es bidireccional: el consumo de sustancias incrementa el riesgo de sufrir violencias, mientras que la violencia puede convertirse en un factor determinante para que la adicción se transforme en una estrategia para afrontar el sufrimiento emocional derivado de estas experiencias.

El 84,2% manifiesta haber sufrido abuso emocional, el 65,8 % abuso sexual y el 63,2 % abuso físico. "Los datos nos muestran una realidad que a menudo permanece oculta. Detrás de muchas adicciones femeninas hay historias de violencia, trauma y desigualdad que no podemos ignorar. Si queremos dar una respuesta eficaz a las adicciones en las mujeres, es imprescindible incorporar la perspectiva de género y el abordaje del trauma en la atención directa", afirma Neus Canals, directora de Projecte Home Catalunya.

Salud mental, vulnerabilidad social y maternidad

Otro de los elementos es la elevada prevalencia de patología dual entre las usuarias del centro. El 75% de las mujeres atendidas presenta simultáneamente un trastorno adictivo y un trastorno de salud mental. El 97,4% de las mujeres atendidas ha experimentado ansiedad a lo largo de su vida, el 89,5% ha sufrido episodios de depresión intensa y el 78,9% ha tenido ideación suicida.

Por otro lado, el 70,6% depende principalmente de ayudas, pensiones o prestaciones sociales. Esta situación económica suele limitar su autonomía y puede favorecer la permanencia en contextos de dependencia, abusos o violencia.

Entre las mujeres atendidas, el 65% tiene hijos. La maternidad y las responsabilidades de cuidado son también una de las principales barreras para acceder al tratamiento y mantenerlo. El miedo a perder la custodia, el sentimiento de culpa o la falta de apoyo familiar hacen que muchas mujeres retrasen la demanda de ayuda o abandonen antes los procesos terapéuticos. La edad media de las mujeres atendidas en el recurso es de 43 años, con edades comprendidas entre los 21 y los 65 años. Para dar respuesta, disponen de un modelo de atención adaptado a las necesidades de las mujeres.

Consumo en solitario

En cuanto al perfil de consumo, la cocaína es la principal sustancia que motiva el inicio del tratamiento en el 65% de los casos, seguida del alcohol (25%), la heroína (7,5%) y el cannabis (2,5%). "Los datos nos muestran que la realidad de las adicciones en las mujeres es mucho más compleja de lo que a menudo imaginamos. Aunque la cocaína aparece como la principal sustancia de consumo, en muchos casos existen situaciones de policonsumo y patrones muy marcados por el consumo en solitario. Esta invisibilización hace que muchas mujeres tarden más tiempo en pedir ayuda y lleguen a los tratamientos con una problemática más cronificada y con un mayor impacto en su salud física, emocional y social", concluye la directora de Projecte Home Catalunya.