Asun Chamoso 28 NOV 2026 - 18:30h.

Dos itinerarios históricos y una exposición acercan los orígenes del hospital y su evolución

Uno de los puntos es el recinto del antiguo Hospital de la Santa Creu, que se fundó en 1401

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BarcelonaEl Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona está de celebración. Cumple 625 años de vida. "Diría que no hay ningún hospital en Europa que tenga detrás una historia tan extensa y de forma continuada. Fue uno de los hospitales generales que se fundaron en Europa y el primer gran centro hospitalario en la Península Ibérica", destaca Reis Fontanals, doctora en Historia y archivera.

Fue fundado el 15 de abril de 1401. Un tiempo en el que una Barcelona en crecimiento necesitaba mejorar la atención médica. El Consell de Cent y el Obispado de Barcelona acordaron unificar los seis centros repartidos por la ciudad y crear un gran hospital. Así nació el Hospital de la Santa Creu. Al que en 1930 se sumó Sant Pau por su benefactor Pau Gil. "Era más un albergue o un asilo para personas que no tenían una red familiar o gremial para atenderles. No solo era para enfermos. Había niños abandonados, personas mayores, enfermos crónicos o con enfermedades mentales. Era un centro de la vulnerabilidad. Era un hospital para pobres", detalla Fontanals.

Hasta el siglo XVIII, el hospital no tuvo un nivel de medicación que buscara la curación del enfermo: "Era un lugar donde atender dándole una cama, una comida caliente y unos cuidados. Las medicinas eran a base de sangrías, jarabes, purgantes y con una cirugía muy básica. El primer registro de 1457 indica que había 230 personas ingresadas".

El recinto gótico, en la calle Hospital de Barcelona, se convirtió en un centro de formación médica y quirúrgica. "Algunos médicos tenían que residir en el hospital y estar disponibles. Ya se especifica que tenían que pasar visita dos veces al día y celebrar reuniones entre ellos. Tienen contacto con las novedades médicas europeas a través de viajes y publicaciones", destaca la historiadora.

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En el siglo XVIII da un gran salto: "Hay un grupo de médicos que aportan un espíritu renovador. Fueron un motor de innovación y formación de profesionales, sobre todo, en torno al Colegio de Cirugía que se creó en 1760 y de la Academia de Medicina, en 1770. Era una generación que estaba en contacto con los circuitos internacionales como Pere Virgili o Antoni Gimbernat. El recinto era como una ciudad sanitaria con el hospital y su cementerio, las disecciones y autopsias que se hacían en el Colegio de Cirugía, la Casa de Convalescència o la primera farmacia hospitalaria en Europa. Vivían 2.500 personas, entre enfermos, niños y personal. Unos gastos sufragados con donaciones y las representaciones de teatro porque tenía el monopolio. Más un ejército de personas que pedían limosna para el hospital desde su creación".

Ruta: "Así era el antiguo Hospital"

Una historia a descubrir recorriendo el recinto gótico civil del antiguo Hospital de la Santa Creu: "Se fue construyendo desde 1401 hasta el siglo XIX. En el claustro, hay dos escaleras monumentales. Junto a ellas, la gran reja de la farmacia, donde se daba servicio al centro y también se vendían medicamentos. Se ve el espacio por donde los pasaban". Un espacio que ahora ocupa la Biblioteca de Catalunya.

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Otro punto es la Casa de Convalescència, que se construyó en el siglo XVII. Otra gran innovación porque "hasta el momento no existía un lugar así. Se vio la necesidad de crear un centro donde el enfermo ya curado se pudiera acabar de recuperar. Es de estilo renacentista y se construyó con las aportaciones de varias familias nobles. Ahora es la sede del Institut d'Estudis Catalans".

Repaso histórico en una exposición

En la Biblioteca de Catalunya, se repasan sus 625 años con la muestra 'Cuidar, Innovar. Avanzar. 625 años del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau'. El hilo conductor son los avances médicos y asistenciales. "Se muestran documentos muy importantes como el libro de entradas de enfermos, los libros de registros de los niños abandonados con los objetos que dejaban los padres para identificarlos por si podían recuperarlos más adelante como pulseras o collares. Se han guardado junto con los papeles que dejaban pidiendo que los cuidaran porque cuando pudieran irían a buscarlos", destaca la comisaria de la exposición. También se exhibe el Privilegio Real de 1401 o las Concòrdies dels Apotecaris de Barcelona, del 1511, considerada la primera farmacopea de España y la segunda del mundo.

Una oportunidad para repasar algunos hitos científicos como la primera aplicación de la anestesia en España, la creación del primer gabinete de rayos X, los primeros trasplantes de médula ósea y de corazón, el primer ensayo clínico de Europa con terapias CAR-T o la identificación de una nueva forma genética de la enfermedad de Alzheimer.

Ruta: "Las semillas del Hospital"

Otro itinerario recorre las calles de Ciutat Vella relacionadas con los seis hospitales que se unieron para fundarlo. La ruta permite recuperar la memoria de lugares, edificios y caminos que formaron parte de la institución y que ayudan a entender su evolución. "Fueron las semillas del hospital. Se empieza en el portal de Sant Antoni pasando por diversos puntos explicando lo que queda de ellos. Hay el Hospital dels Mesells, que era de los leprosos y estaba en la plaza del Pedró, donde solo queda la capilla. Y del Hospital d'en Colom quedan las paredes porque se convirtieron en la capilla del antiguo Hospital de la Santa Creu", detalla Reis Fontanals.

A partir del siglo XIX, el hospital quedó "pequeño y obsoleto y había un clamor popular. Se ve la necesidad de construir una sede más moderna. Se compran los terrenos, cae del cielo el legado del banquero Pau Gil y se le encarga a Lluís Domènech i Montaner la construcción". El 16 de enero de 1930 se inauguró el espacio modernista del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.