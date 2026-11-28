Una combinación única de altura, aguas medicinales y un espectacular paisaje glaciar

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A 1.636 metros de altitud, dentro de un circo glaciar rodeado por cumbres que superan los 3.000 metros y junto a un ibón, brota desde hace más de dos mil años un manantial que alimenta uno de los enclaves termales más singulares del sur de Europa. El Balneario de Panticosa, en el Valle de Tena, permite algo poco frecuente en el mapa termal español: sumergirse en agua caliente al aire libre mientras la mirada se pierde en las paredes verticales de las Peñas de Panticosa, las siluetas del Vignemale y los tresmiles del Balaitus. La combinación de altura, aguas medicinales y su paisaje glaciar coloca al enclave en una categoría casi exclusiva dentro del panorama peninsular.

El manantial y las termas de Tiberio

La historia oficial del emplazamiento se remonta a la época romana, cuando los legionarios establecidos en la Península descubrieron el manantial principal y lo consagraron al emperador Tiberio. El agua brota del suelo a 53 grados y presenta una composición mineral sulfurada, fluorada, bicarbonatada y oligometálica que la medicina tradicional europea utilizó durante siglos para tratar afecciones óseas, reumáticas, dermatológicas y respiratorias. Un segundo manantial, de origen más profundo, aflora a 50 grados con propiedades sulfuradas similares.

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El enclave alcanzó su época dorada como estación termal en el siglo XIX, cuando la burguesía peninsular acudía a Panticosa como punto de encuentro social y sanitario durante los meses de verano. La decadencia posterior del termalismo médico durante buena parte del siglo XX terminó cuando una reforma integral acometida en el cambio de milenio actualizó las instalaciones sin renunciar al patrimonio original.

El corazón del balneario actual son las Termas de Tiberio, un espacio de más de 8.500 metros cuadrados diseñado por el arquitecto estadounidense Jeff Brock para integrarse con el propio paisaje montañoso, con grandes ventanales que permiten mantener el contacto visual con el circo glaciar durante todo el recorrido. El circuito termal completo dura 75 minutos y combina piscina aromática de agua caliente, ducha nebulizada de vapor frío, piscina de contraste, sauna finlandesa, hammam de piedra caliente, vaporarium, igloo de hielo con cromoterapia y ducha de contrastes.

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La joya de la instalación es la piscina exterior de agua caliente con hidromasaje y "cuello de cisne", donde el bañista puede permanecer sumergido a más de 30 grados centígrados incluso cuando la temperatura ambiente exterior ronda los cero grados durante los meses de otoño e invierno. El vapor que emerge del agua contrasta con el aire frío de la sierra y crea un fenómeno visual característico de las estaciones termales de alta montaña.

El resort completa la oferta con otras dos instalaciones más pequeñas y acogedoras. El Quiñón está pensado para deportistas y programas de recuperación física con protocolos adaptados. El Espacio Termal del Gran Hotel es el ámbito más exclusivo, reservado para los huéspedes del establecimiento premium del complejo. Los dos hoteles de cuatro estrellas del propio balneario facilitan la estancia sin desplazamientos.

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El valle y sus actividades

El pueblo de Panticosa, a ocho kilómetros del balneario por una carretera de montaña, funciona como núcleo urbano del Valle de Tena. La estación de esquí de Panticosa-Formigal opera de diciembre a abril con acceso directo desde el propio pueblo mediante telecabina.

Durante los meses sin nieve, la comarca despliega en un catálogo amplio de actividades al aire libre. El sendero circular al Ibón de Baños, a pocos metros del balneario, permite el paseo tranquilo por la orilla del lago glaciar con visión completa del circo montañoso. Rutas más largas conducen hacia los Ibones de Bachimaña, hacia el Balaitus por la vía normal o hacia el Refugio de Respomuso, punto de partida clásico para ascensiones pirenaicas. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido queda a menos de una hora en coche.

Dos servicios ferroviarios completan la propuesta. El Tren de Artouste, en la vertiente francesa a la que se accede por el puerto de El Portalet, es uno de los ferrocarriles turísticos más altos de Europa y ofrece un recorrido de más de una hora por paisaje alpino. El Tren de alta montaña El Sarrio, en el propio Valle de Tena, aproxima al viajero al Parque Nacional de los Pirineos sin exigencia física.