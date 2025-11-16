¿Cómo realizar una llamada de emergencia al 112 con el botón de bloqueo o encendido?

Los smartphones permiten configurar el botón de bloqueo o encendido para llamar al servicio de Emergencias 112

No siempre resulta fácil debido a la urgencia del momento, pero una llamada al 112 puede convertirse en un auténtico salvavidas a la hora de sufrir o presenciar una emergencia, como pueden ser un accidente de tráfico o una agresión.

Este número de teléfono se encuentra disponible las 24 horas del día y los 365 días del año y permite contactar con policía, bomberos y asistencia sanitaria. Además, a diferencia del 061, es gratuito en todos los países de la Unión Europea.

Sin necesidad de mantener una conversación

Por ello, conviene activar en el smartphone la opción de asignar la llamada de emergencia al botón de bloqueo o encendido del móvil. La buena noticia es que existe un método para poder llamar al 112 (y también al 911) sin la necesidad de desbloquear el teléfono.

Cada móvil dispone de su sistema, pero todos tienen en común que se activan con el botón de bloqueo. En algunas ocasiones debemos pulsar cinco veces seguidas para activarlo y, en otros casos, se trata de mantenerlo pulsado.

Cuando llamamos al 112 empleando este método, ni siquiera necesitamos hablar. El móvil envía nuestra geolocalización de manera automática y el micrófono se queda encendido para que los servicios de Emergencias pueden escuchar lo que ocurre y acudan lo antes posible.

¿Cómo activar la llamada al 112 en los móviles?

Para activar o comprobar si tenemos activada la llamada de emergencia asociada al botón de encendido, debemos entrar en la sección de 'ajustes' de nuestro móvil tanto si es con iOS como con Android.

En Android, buscaremos la sección 'seguridad y emergencias' y entraremos en la opción 'emergencia SOS' para activar el botón de bloqueo como llamada de emergencia.

En iOS, en la sección 'emergencias SOS' dentro de 'ajustes', activaremos la opción 'llamar pulsando cinco veces el botón'. En este sistema, también existe la posibilidad de llamar discretamente y que el tono de llamada en el altavoz no suene.

Algunos smartphones, señalan desde 'Computer Hoy', disponen de opciones adicionales como que, al emplear la llamada de emergencia, también avise a un familiar o grabe un vídeo.

Los centros de atención del 112 en toda Europa se encuentran preparados para recibir llamadas en cualquier idioma. Esto resulta de gran utilidad para los turistas o los migrantes que no dominen la lengua local.

Por último, destacar que también se puede advertir al 112 incluso sin disponer de tarjeta SIM siempre que el móvil tenga cobertura de cualquier compañía telefónica. En llamadas de emergencias, las operadoras comparten red.