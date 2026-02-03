Barbacid pide financiación en su lucha contra el cáncer de páncreas: cómo ayudar

Cómo ayudar al proyecto de Mariano Barbacid contra el cáncer de páncreas.

Una combinación de tres fármacos logra algo inédito frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales: "En tres años se podría probar en humanos"

El doctor Mariano Barbacid y su equipo, financiados por CRIS contra el cáncer, han hecho lo que parecía imposible: curar el cancer de páncreas en ratones de laboratorio, a largo plazo y sin efectos secundarios. El doctor Mariano Barbacid, científico español de renombre mundial, ha marcado un nuevo hito en la lucha contra el cáncer de páncreas, uno de los tipos de cáncer más agresivos y con peor pronóstico.

Por primera vez, han logrado eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos animales (ratones), sin efectos secundarios notables y con una durabilidad nunca observada hasta ahora, gracias a una triple combinación terapéutica.

Uno selectivo contra el oncogén KRAS -motor principal del cáncer de páncreas- y otros dos frente a EGFR y STAT3 -proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores-. La inhibición simultánea de estas tres dianas ha demostrado ser determinante para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral.

El análisis de esos mecanismos de resistencia permitió identificar una tercera diana clave, STAT3. "Este nuevo trabajo se basa en la combinación de las dos dianas que ya se estudió en 2019 y esta tercera, que es la que ahora incorporamos al tratamiento", detalla.

El estudio, publicado recientemente en una revista científica internacional de alto impacto, PNAS, demuestra que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX derivados de pacientes. Tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin presentar toxicidad asociada a la terapia.

Logra duplicar la supervivencia en modelos de ratones

Esta combinación terapéutica duplica la supervivencia observada en estudios previos. El último gran trabajo en este ámbito se publicó en 2019 y se basaba en una terapia con solo dos fármacos, que funcionó en aproximadamente el 50% de los tumores.

A sus 76 años, Barbacid continúa consolidando su legado en la oncología molecular, campo en el que es considerado un referente global, gracias a su combinación única de visión científica, rigor experimental y liderazgo institucional. El último logro de Barbacid se considera un avance histórico.

Cómo ayudar a Barbacid y a su equipo

Es una noticia histórica. Un primer paso crucial. Ahora necesita avanzar, y rápido, porque el objetivo final es curar el cáncer de páncreas en humanos, un cáncer muy agresivo con apenas un 8% de supervivencia. Y la realidad es que no hay dinero.

Al menos se necesitan 3,5 millones de euros -que es lo que pide Cris contra el Cáncer para continuar con los siguientes pasos en la investigación- aunque el total podría ascender a 30 millones de euros como ha dicho el propio investigador.

"Hacen falta 30 millones de euros para empezar y determinar si en fase 1 merece la pena seguir", afirmó el investigador, quien lanzó un llamamiento a fondos de inversión: "Es un proyecto con mucho riesgo, pero con un retorno impresionante". La realidad, grave, es que una leyenda como Barbacid, después de haber logrado un primer éxito, tenga que pedir así financiación. Pero ya ha logrado más de 600.000 euros.

Para que estos grandes resultados puedan llegar a las personas aún queda un paso imprescindible: garantizar que la estrategia que plantea el doctor Barbacid y su equipo es segura y eficaz en pacientes. Los pasos para ayudar están en la páguina web de Cris contra el cáncer.

También se puede colaborar por transferencia a la cuenta de CRIS Contra el Cáncer ES2700490627992490874609 y por bizum al código 07666.

Piden para él el Nobel de Medicina

No solo eso. Barbacid se ha convertido en icono de la lucha contra el cáncer protagoniza una campaña ciudadana que reclama para él el Nobel de Medicina. Más de 60.000 participantes se han sumado ya con su firma al proyecto.

La petición en Change.org ha sido lanzada por el popular influencer Ceciarmy, conocido por otras grandes iniciativas en redes de solidaridad y comunicación. "Chavales, hay que apoyar a las personas correctas. El Doctor Mariano lleva años trabajando sin descanso para encontrar una cura para el cáncer de páncreas. Ahora es nuestro momento de devolver en forma de reconocimiento todo ese trabajo", manifiesta.

Pero no lo tendrá fácil, al menos para esta investigación. Como señala El Español el Nobel de Medicina ya ha reconocido el descubrimiento de los oncogenes, pero decidió premiar a otros pioneros, Michael Bishop y Harold Varmus en 1989. Y el galardón nunca se entrega dos veces por el mismo motivo.

¿Quién es Barbacid?

Barbacid, nacido el 4 de octubre de 1949, ha impulsado la oncología molecular gracias a descubrimientos sobre los mecanismos genéticos del cáncer. El último, obra del equipo que lidera dentro del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en el que destacan Vasiliki Liaki y Sara Barrambana, apunta ni más ni menos que al abordaje de uno de los más temidos, el de páncreas. El que ha investigado en ratones el equipo del CNIO es el más habitual y el de peor pronóstico, el adenocarcinoma ductal. Suele diagnosticarse tarde, y por ello, apenas un 5 % de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años.

Estudiante de Ciencias Químicas, con especialidad en Bioquímica, en la Universidad Complutense de Madrid, Barbacid se doctoró en el Instituto de Biología Celular del CSIC en 1974, año en el que obtuvo una beca Fulbright que le permitió trasladarse al Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), en Bethesda (Maryland).

Tras unos años trabajando en el campo de los virus tumorales, formó su propio grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular del NCI en 1978.

Cuatro años más tarde, uno de sus primeros hitos: aislar por primera vez un gen humano mutado capaz de causar cáncer, el oncogén H-RAS, implicado en tumores de vejiga. Se considera el nacimiento de la oncología molecular porque sentó las bases genéticas del desarrollo tumoral.

En 1986, identificó y reprodujo el gen TRK, esencial para el mantenimiento de las funciones neurológicas, y posteriormente descubrió la familia de proto-oncogenes TRK, receptores funcionales de las neurotrofinas, fundamentales para la supervivencia neuronal.

Durante la década de 1980, Barbacid dirigió la Sección de Oncología y Desarrollo del Programa de Investigación Básica del Instituto Nacional del Cáncer en Frederick (EE. UU.) y más tarde fue director del Departamento de Biología Molecular en Bristol Myers Squibb, donde impulsó el desarrollo de fármacos dirigidos a dianas específicas.

Regresó a España en 1998 para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Como jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Barbacid ha centrado su trabajo en el estudio del oncogén KRAS, una mutación responsable de aproximadamente una cuarta parte de los tumores humanos, incluidos los de pulmón, colon y páncreas.

El logro sobre el que ha informado este martes tuvo un precedente en 2019, cuando su equipo abordó el cáncer de páncreas en ratones mediante la combinación de dos dianas moleculares relacionadas con KRAS.

Además, en 2021, impulsó la creación de una empresa biotecnológica en Salamanca, con apoyo de la Junta de Castilla y León, destinada a desarrollar fármacos contra cánceres muy agresivos, consolidando su apuesta por la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica.

Bagaje académico y galardones

Mariano Barbacid ha publicado más de 300 trabajos científicos y es miembro de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO), de la Academia Europea y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

En 2014 se convirtió en el primer español nombrado Fellow de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer (AACR).

Entre sus numerosos galardones destacan el Premio Rey Juan Carlos I (1984), la Medalla de Honor de la OMS (2007) y el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal (2022). También ha sido distinguido como doctor honoris causa por varias universidades españolas.

Es presidente de honor científico de la Fundación CRIS Contra el Cáncer.